Ke hana nei nā ʻepekema ISRO e hoʻōla i ka Lander a me Rover o Chandrayaan-3

Ke hana ikaika nei nā kānaka ʻepekema ISRO e hoʻōla i ka Vikram lander a me Pragyan rover o Chandrayaan-3 ma hope o ka hiamoe ʻana o 15 mau lā. E hoʻāʻo ka hui e hana i kahi "reboot" o nā modules ma Kepakemapa 21 a me 22 i ka wanaʻao o ka mahina. Ma ka hoʻonohonoho ʻana i nā panela lā e loaʻa ka lā i ka wanaʻao a waiho ʻia nā pākaukau i hoʻopaʻa ʻia, aia ka manaʻolana e ola hou nā mea hana ke hiki mai ka lā.

Ua hōʻike ʻo Pelekikena ISRO S Somanath i ka manaʻo maikaʻi, me ka ʻōlelo ʻana, "Hiki iā mākou ke manaʻolana e ʻike hou i nā mea hana i ke ola ma Kepakemapa 22." Inā kūleʻa, hiki i nā mea hana ma luna o Vikram a me Pragyan ke ola i nā haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka pō mahina a hoʻomau i ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili no 14 mau lā hou.

Ma ka hiʻohiʻona maikaʻi loa, e kauoha ʻia ka lander a me ka rover e hoʻihoʻi i nā ʻōnaehana i ke ola, e ʻae i ka rover e hoʻomaka hou i ka neʻe ʻana ma ka ʻili o ka mahina a me nā mea hana ma ka lander e hōʻiliʻili hou i ka ʻikepili.

ʻIke ʻia kēia hoʻoikaika ʻana he manawa kūpono e hoʻonui ai i ka holomua o ka misionari a hōʻiliʻili i nā ʻike waiwai hou aʻe mai ka ʻili o ka mahina. Ke hana luhi nei nā ʻepekema ma ISRO e hōʻoia i ke ola hou ʻana o nā mea kani, hiki ke kōkua nui i ko mākou ʻike ʻana i ka mahina.

