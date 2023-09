ʻO Asteroid Bennu: ʻO ka hoʻoikaika ʻana o NASA e pale aku i kahi hui ʻana

Ke hana nei ʻo NASA i nā hana koʻikoʻi e pale aku ai i ka hui ʻana me ka asteroid Bennu, i manaʻo ʻia ʻo ia kekahi o nā asteroids weliweli loa i kā mākou ʻōnaehana solar. Kapa ʻia ma hope o ka manu moʻolelo kahiko o ʻAigupita e pili ana i ka Lā, ka hana ʻana, a me ka hānau hou ʻana, ua wānana ʻia ʻo Bennu e NASA e loaʻa kahi manawa e paʻi i ka Honua.

No ke aʻo ʻana i kona kumu a me ka mālama ʻana i ko kākou honua, ua hoʻokumu ʻo NASA i ka misionari OSIRIS-REx i ka makahiki 2016. Ua manaʻo kēia misionari e hōʻiliʻili i kahi laʻana mai Bennu a hoʻomaopopo hou e pili ana i kāna haku. Inā kū ka Bennu ma kahi o 510 mika ākea me ka Honua, hiki iā ia ke hoʻokuʻu i ka ikehu e like me 1,2000 megatons, 24 manawa ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka mea kaua nuklea nui loa i kūkulu ʻia.

ʻO ka manawa kūpono loa no ka hui ʻana i manaʻo ʻia ʻo ia ka hopena o ka makahiki 2100 a me ka 2200 mua, me ka lā 24 o Kepakemapa 2182, ʻo ia ka lā kūpono loa. Eia naʻe, manaʻo ʻo NASA i ka nui o kēlā hanana he 1 i 1,750 ma ka makahiki 2300 a i ʻole 0.05%. ʻOiai he haʻahaʻa ka manawa o ka hahau pololei ʻana, ua helu ʻia ʻo Bennu ma ke ʻano he "asteroid weliweli" hiki ke hele kokoke i 4.65 miliona mau mile i ka Honua.

Ma hope o ka huakaʻi ʻehiku makahiki, ua hoʻokuʻu maikaʻi ka mokulele OSIRIS-REx i kahi laʻana mai Bennu i ka lā 24 Kepakemapa 2023. ʻO nā ʻeiwa mau auneke o nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia e pā i lalo i ka wao nahele ʻo Utah a lawe ʻia i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston no ka mea hou aku. kālailai. Hāʻawi kēia mau laʻana i nā ʻike koʻikoʻi i ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar a me nā ʻano asteroids e hoʻoweliweli i ka Honua.

E hoʻolaha ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana ma kahi kūkā nūhou e hiki mai ana ma ʻOkakopa 11, 2023. Manaʻo ʻo NASA i kēia hoʻihoʻi ʻana i kahi hanana mōʻaukala, e like me ke ʻano nui o ka hoʻi ʻana o nā pōhaku mahina i ka wā o nā misionari Apollo.

I ka hōʻuluʻulu ʻana, ʻo ka misionari a NASA e hōʻiliʻili i kahi laʻana mai ka asteroid Bennu he ʻāpana o kā lākou hoʻoikaika nui e pale aku i ka Honua mai nā hoʻokūkū asteroid. ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana o nā laʻana e kōkua i ka ʻike maikaʻi ʻana i nā hoʻoweliweli asteroid a hoʻomālamalama i ka mōʻaukala mua o kā mākou ʻōnaehana solar.

Sources:

- Nā Manawa Hindustan

– NASA