Nā Kiʻi Mirror: Nānā nā mea noiʻi iā Alice Rings i ka Lab

Ua ʻike nā mea noiʻi ma US a me Finland i ke kani ʻana o Alice i loko o ka hale hana no ka manawa mua. ʻO nā apo ʻo Alice he mau puʻupuʻu e like me ke apo e hoʻohuli i nā hoʻopiʻi o nā monopoles e hele ana ma o lākou, i hoʻoulu ʻia e ka puka aniani e like me ke aniani i loko o ka puke moʻolelo a Lewis Carroll "Through the Looking-Glass." Ua hoʻohana ka hoʻokolohua i nā ʻātoma ultracold a hiki ke hāʻawi i nā ʻike i nā kaʻina kumu i ka physics a me ka cosmology.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka hui i hui pū i ʻelua laina noiʻi i puka mai ma kahi o 35 mau makahiki i hala. Hoʻokahi laina o ka noiʻi e pili ana i nā kaula cosmic, ʻo ia nā hemahema 1D hypothetical i ka wā ākea. Hiki i kēia mau kaula ke loaʻa nā hopena hohonu no ka cosmology, no ka mea hiki iā lākou ke hoʻololi i ka mea i antimatter. Inā loaʻa nā string cosmic, e ʻike ʻia lākou ʻo Alice strings.

ʻO ka lālani ʻelua o ka noiʻi e kālele ana i nā monopoles, ʻo ia nā helu hoʻokahi o ka uku ma ka lewa. Hiki i nā monopoles a me nā kaula ke lawe i nā koina topological i mālama ʻia, hiki ke hoʻopaʻa ʻia ke kala kala, ka uila, a me ka quark. I ka makahiki 1980, ua ʻike ka poʻe noiʻi hiki ke hoʻololi ʻia nā monopoles i loko o kahi ʻano loop-like i kapa ʻia ʻo Alice ring ke nānā ʻia mai kahi kokoke.

ʻO kekahi waiwai hoihoi o ke apo Alice, ʻo ia ke hele ʻia kekahi monopole ma waena o kona waena, e lilo ka monopole i antiparticle. Hōʻike kēia i kahi aniani aniani kahi e hoʻomalu ai ka antimatter ma luna o ka mea.

I ka makahiki 2015, ua hana ʻia kahi holomua i ka wā i hana ai nā mea noiʻi i kahi monopole i loko o kahi condensate Bose-Einstein, kahi kinoea o nā atom rubidium i hoʻomālili kokoke i ka ʻole. ʻO ka noiʻi hou loa i hui pū i nā ʻenehana hoʻokolohua me nā ʻano simulation e nānā i ka ulu ʻana o ka manawa o nā monopoles i loko o kahi condensate. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua pohō nā monopole i loko o nā apo Alice, a ua hiki iā lākou ke nānā pono i kekahi mau hiʻohiʻona o nā apo Alice i ka wā i ulu ai ka monopole.

Loaʻa kēia mau ʻike i ko mākou ʻike ʻana i nā wai quantum, e hōʻike ana i nā hale e hoʻololi i ka mea i antimatter hiki ke puka koke mai ma lalo o nā kūlana kikoʻī. Manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki i kā lākou hoʻokolohua ke hāʻawi i kahi kahua waiwai no ka ʻimi ʻana i nā kaʻina hana kumu i ke ao holoʻokoʻa.

Puna: Nature Communications

Nā wehewehena:

- Nā kani ʻo Alice: nā puʻupuʻu e like me ke apo e hoʻohuli i nā hoʻopiʻi o nā monopoles e hele ana ma waena o lākou, i hoʻoulu ʻia e ka puka aniani e like me ke aniani ma "Through the Looking-Glass"

- Monopoles: nā helu hoʻokahi o ka uku ma ka lewa

- Nā kaula Cosmic: hypothetical 1D defects in spacetime me nā hopena hohonu loa no ka cosmology

