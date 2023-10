Nā Lopako Algae Magnetic: He Hoʻoponopono Paʻa no ka Hoʻohaumia Palaki

Ua lilo ka pollution plastik i mea pilikia kaiapuni, me kona hoʻohana laha ʻana e alakaʻi ana i ka nui o ka ʻōpala palaka i nā kaiaola wai. Hoʻokaʻawale kēia mau plastics i loko o nā microplastics a me nā nanoplastics, i ʻai ʻia e nā mea ola wai a hiki ke hoʻoweliweli i ko lākou olakino a me ka kaiaola. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ka Central European Institute of Technology (CEITEC) ma Brno University of Technology i nā robots algae magnetic.

Ua hoʻonani ka hui ma CEITEC i nā pūnaewele algae ʻōmaʻomaʻo me nā ʻāpana liʻiliʻi o ka magnetite, e hana ana i nā lopako algae magnetic i hiki ke hoʻomalu ʻia e kānana i nā plastics paʻakikī loa mai ka wai. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi māla magnetic waho, e huki a hopu kēia mau ʻāpana micro/nano-nui a hopu i nā microplastics a me nā nanoplastics. He biodegradable nā ​​pūnana algae, maʻalahi i ka hoʻohua nui ʻana, a ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumu kūʻai, e lilo lākou i mea kūpono no ka hana ʻana i kēia mau robots liʻiliʻi.

Ua hōʻike nā hoʻokolohua mua i nā hopena maikaʻi. Ua hoʻopaʻa maikaʻi nā robots algae magnetic i nā microplastics a me nā nanoplastics me ka hana hoʻoneʻe kiʻekiʻe. ʻOiai ma hope o ka holoi ʻana i nā plastik i hopu ʻia, mālama nā robots i ko lākou pono. Hiki ke hana hou ʻia no ka hoʻohana hou ʻana ma ka hoʻohui ʻana i kahi kapa magnetite hou.

ʻOiai aia ke aʻo ʻana i ka pae mua, manaʻo ka poʻe noiʻi e hiki ke hoʻohana ʻia kēia mau robots algae magnetic i nā wahi wai paʻakai me ka ʻole o ka hopena i kā lākou neʻe. Eia nō naʻe, pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomaopopo i ka biodegradability a me nā hopena kaiapuni lōʻihi o kēia mau nanoparticles a me ka hōʻoia ʻaʻole lākou e alakaʻi i nā pilikia ʻona.

ʻO ka holoʻokoʻa, hāʻawi ka hoʻomohala ʻana i nā robots algae magnetic i kahi hopena hoʻomau e hoʻoponopono ai i ka pollution plastic i nā kaiapuni wai. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mea pili i ka kaiaola a me ka mana magnetic, hiki i kēia mau mea mālama liʻiliʻi ke hoʻopau pono i nā microplastics a me nā nanoplastics, e hōʻemi ana i kā lākou pōʻino i ke ola moana a me ka kaiaola.

NPP

Pehea e hoʻoneʻe ai nā robots algae magnetic i nā microplastics a me nā nanoplastics?

ʻO nā lopako algae Magnetic he micro/nano-sized particles i hana ʻia e ka hoʻonani ʻana i nā cell algae green me nā nanoparticles magnetite. Hoʻokomo kēia mau pūnana algae i nā microplastics a me nā nanoplastics ma muli o kā lākou uku electrostatic maikaʻi ʻole, hopu maikaʻi a hoʻoneʻe iā lākou mai ka wai.

Hiki ke hana hou ʻia nā lopako algae magnetic?

ʻAe, hiki ke hana hou i nā lopako algae magnetic. Ma hope o ka hopu ʻana i nā plastics, hiki ke holoi ʻia nā robots e wehe i nā mea haumia. ʻOiai hiki ke holoi ʻia kahi wahi liʻiliʻi o ka uhi magnetite, mālama nā robots i kā lākou hoʻopaʻa ʻana ma hope o nā manawa he nui o ka holoi ʻana. Hiki iā lākou ke uhi ʻia me ka magnetite hou a hoʻohana hou ʻia.

Hiki i nā lopako algae magnetic ke aloha kaiapuni?

ʻAe, pili kaiapuni nā lopako algae magnetic. ʻO nā pūnaewele algae i hoʻohana ʻia e hana i kēia mau robots he biodegradable a maʻalahi hoʻi e hana nui. Hoʻohui ʻia, ua manaʻo ʻia nā nanoparticles magnetite he biocompatible a hiki ke hōʻiliʻili maʻalahi i ka hopena o ke kaʻina hana, me ka hōʻoia ʻana ʻaʻohe mea i waiho ʻia e hoʻohaumia i ka wai.

