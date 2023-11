ʻO ke ala kokoke loa o Asteroid 2022 JF: ʻO kahi hui ʻana i nā Pōhaku Space

Ma kahi hanana lani kupaianaha, ua manaʻo ʻia kahi asteroid i kapa ʻia ʻo Asteroid 2022 JF e lele i ko kākou honua i kēia lā, Nowemapa 3. E like me ka mea i hōʻike ʻia e NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), ʻo kēia alahele asteroid e hoʻokokoke kokoke loa iā ia i ka Honua, me kahi mamao kokoke loa ma kahi o 5.8 miliona mau kilomita. Me kona wikiwiki e hiki i ka 61,744 kilomika i kēlā me kēia hola, lele ʻo Asteroid 2022 JF i ka lewa me ka wikiwiki e like me ka holo kaʻa.

No ka hui ʻo Apollo o Near-Earth Asteroids, ua kapa ʻia kēia pōhaku ākea ma muli o ka 1862 Apollo asteroid kupaianaha, i ʻike mua ʻia e ka astronomer Karl Reinmuth i ka makahiki 1930. Ua ʻike ʻia nā Asteroids ma kēia pūʻulu he Earth-crossing objects, nona nā koʻi semi-major ʻoi aku ka nui ma mua o ko mākou honua.

Akā pehea ka nui o kēia asteroid hoihoi? Ma kahi kokoke i 120 kapuaʻi ka laula, ʻoi aku kona nui e like me ka mokulele, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka asteroid kaulana ʻo Chelyabinsk nāna i hoʻopau i ke kūlanakauhale ʻo Rūsia i ka makahiki 2013. ʻO ka asteroid Chelyabinsk i hoʻopōʻino nui ʻia i nā hale 7,000 a waiho i 1,000 poʻe i ʻeha i nā ʻāpana lele o ke aniani nahā.

ʻOiai ʻo ke kuhiakau ʻo Alvarez e hōʻike ana i ka pau ʻana o ka dinosaur i kahi asteroid i hahau i ko kākou honua ma mua o 65 miliona mau makahiki i hala, ua puka mai nā manaʻo hou e pili ana i ke ala pololei o ka hanana. Wahi a ka physicist kaulana ʻo Brian Cox, ʻo ka asteroid nui, nāna i hoʻokuʻu i kahi lua pele he 140-kilomita, ua hoʻolei ʻia mai kona ala kumu ʻole e kekahi ʻē aʻe ʻo Jupiter, ka honua nui loa o kā mākou Pūnaehana Lā. ʻO Jupiter, i hoʻolaha ʻia ʻo ia ka mea nāna i hana a me ka luku ʻana i nā honua, paʻa i ka hiki ke hoʻohuli i nā asteroids i loko o nā hoʻokūkū weliweli me ka Honua.

Ke ʻike nei mākou i ka hala ʻana o Asteroid 2022 JF, e kāhāhā kākou i ka nani a me nā mea pohihihi o kēia mau hui honua, e hoʻomanaʻo ana iā mākou i ko mākou wahi i waena o ka ākea o ko mākou ao.

NPP

Nīnau: Pehea ka kokoke e hele mai ai ʻo Asteroid 2022 JF i ka Honua?

A: Manaʻo ʻia ʻo Asteroid 2022 JF e hoʻokokoke kokoke loa i ka Honua ma kahi mamao o 5.8 miliona mau kilomita.

Q: Pehea ka wikiwiki o ka neʻe ʻana o Asteroid 2022 JF?

A: Ke ʻeha nei kēia asteroid kokoke i ka Honua ma ka lewa ma kahi o 61,744 mau kilomita i kēlā me kēia hola.

Q: Pehea ka nui o Asteroid 2022 JF?

A: Aia ka laula o ka asteroid ma kahi o 120 kapuaʻi, e like me ka nui o ka mokulele.

Nīnau: He aha ke kuhiakau Alvarez?

A: Ke manaʻo nei ke kuhiakau Alvarez i ka hopena o ka asteroid ma luna o 65 miliona mau makahiki i hala i hoʻomaka ai ka pau ʻana o nā dinosaur. Hōʻike ʻia ua hiki ke hoʻohuli ʻia ka asteroid i kahi papa kuʻi me ka Honua e Jupiter, ka honua nui loa o kā mākou Pūnaehana Lā.