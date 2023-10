Kōkua ka Subaru Telescope's Suprime-Cam i nā mea noiʻi e aʻo i nā ʻāpana Cosmic Ray

Ua loaʻa i kahi hui o nā mea noiʻi mai ka National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) a me Osaka Metropolitan University (OMU) i kahi palapala noi no nā ʻāpana kukui cosmic. ʻO ka mea maʻamau i manaʻo ʻia he kumu o ka huhū no ka poʻe astronomers ma muli o ko lākou keakea ʻana i nā kiʻi telescope, ua hoʻohana ʻia kēia mau ʻāpana no kahi kumu hou. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i ka Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam) i kau ʻia ma ka Subaru Telescope ma Hawaiʻi e nānā i nā ua ea cosmic-ray me ka pololei ʻole. Hiki ke alakaʻi i kēia ʻano holomua i ka ʻike maikaʻi ʻana i nā ʻāpana ikaika loa o ka Universe.

Led by Associate Professor Toshihiro Fujii from OMU and graduate student Fraser Bradfield also from OMU, the team collaborated with researchers from various institutions including NAOJ, Hosei University, SOKENDAI, and Lawrence Berkeley National Laboratory. ʻO ka Subaru Telescope, i hoʻolako ʻia me ka Suprime-Cam, i hoʻolālā ʻia no ka astronomy optical. Ua nānā ka poʻe noiʻi i ka "noise" i hoʻokumu ʻia e nā kukuna cosmic, ka mea maʻamau i hoʻokuʻu ʻia e like me ke keakea ʻana i ka wā o ka hoʻoili ʻikepili. Ma ke kālailai ʻana i nā tausani o nā kiʻi i hopu ʻia e ka Suprime-Cam, ua ʻike ka hui i nā kiʻi he 13 me ka ua nui o ka ea, i hōʻike ʻia e nā ala ʻāpana ʻoi aku ka nui ma mua o ka maʻamau.

He hopena koʻikoʻi ko ka ʻimi noiʻi ʻana no ka astronomy, ʻo ia hoʻi ma ke aʻo ʻana i nā ʻāpana exotic. Paʻakikī nā ʻano mākaʻikaʻi kuʻuna i ka ʻokoʻa ma waena o nā ʻano ʻāpana i loko o ka ua nui, akā hiki i ke ʻano o ka hui ke hoʻoholo i ke ʻano o kēlā me kēia. Ma ka hoʻohui ʻana i kēia ʻenehana me nā ʻano hana maʻamau, manaʻo ka poʻe noiʻi e loaʻa i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka ua nui o ka ea, e ʻimi i nā mea ʻeleʻele, a e ʻimi i nā mea ʻē aʻe. Ua paʻi ʻia nā hopena noiʻi ma ka Scientific Reports ma ʻOkakopa 12th, 2023.

Hāʻawi kēia noiʻi hoʻomaka i ke ala no ka ʻike hohonu ʻana i nā ʻāpana kukui cosmic a me kā lākou kuleana i ke ao holoʻokoʻa. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mana o ka Subaru Telescope's Suprime-Cam, hiki i nā ʻepekema ke aʻo i kēia mau mea ikaika me ka pololei ʻole, e hoʻomālamalama i nā mea pohihihi o ko kākou Universe.

Sources:

- ʻO ka National Astronomical Observatory o Iapana (NAOJ)

– Ke Kulanui o Osaka Metropolitan (OMU)

- Nā Hōʻike ʻepekema (Nature journal)