Manaʻo ka Huahelu Hou i nā nalu Rogue me ka hoʻohana ʻana iā AI a me ka ʻike kumu

Ua ʻike ka poʻe ʻepekema mai ke Kulanui hanohano o Copenhagen i ka ʻike ʻana i ka ʻike ʻana i nā nalu pōʻino, ʻo ia mau mea nui a weliweli hoʻi i ka moana. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi hui kūʻokoʻa o ka naʻauao artificial (AI) a me ka loiloi kumu, ua hoʻomohala kēia mau mea noiʻi i kahi hoʻohālikelike makemakika kipi e hiki ke wānana pololei i nā nalu rogue.

ʻAʻole like me nā hiʻohiʻona maʻamau, e hilinaʻi nei i nā ʻenehana helu, ua hoʻohui ka hui i nā algorithms AI e kiʻi i kā lākou hoʻohālikelike. No ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻōnaehana AI, hoʻokomo lākou i ka nui o nā ʻikepili e pili ana i nā nalu moana i hōʻiliʻili ʻia mai kahi pūnaewele o nā buoys e kū ana ma nā wahi he 158 o ka honua. Ua hōʻiliʻili ʻia kēia mau buoys i ka ʻikepili 24/7 no kahi lōʻihi o 700 mau makahiki, e hōʻiliʻili ana i ka ʻike ma luna o hoʻokahi piliona nalu.

ʻO ka male ʻana o AI a me ka loiloi kumu i hiki ai i nā ʻepekema ke wehe i nā pilina kumu-a-hopena koʻikoʻi i loko o ka hoʻokumu ʻana o ka nalu rogue, e alakaʻi ana i ka hoʻomohala ʻana i kēia hoʻohālikelike hou. ʻOiai e paʻakikī pinepine ana nā kumu hoʻohālike kuʻuna i ka helu no ka dynamics paʻakikī e pili ana i ia ʻano hanana, ʻo ke ala kōkua AI e hāʻawi i ka ʻike pololei a me ka nuanced.

He hopena koʻikoʻi kēia holomua no ka palekana moana a me nā ʻoihana e hilinaʻi nei i ko kākou moana, e like me ka hoʻouna ʻana, ka ikehu o waho, a me ka lawaiʻa. Ma ka wānana pololei ʻana i nā nalu rogue, hiki i nā moku a me nā ʻoihana ke pale aku i nā hopena pōʻino, mālama i nā ola a me nā kumuwaiwai.

Manaʻo ka hui noiʻi e hoʻonui kā lākou kaulike i ka pono a me ka hilinaʻi o nā ʻōnaehana hoʻolaha mua. Hoʻohui ʻia, wehe ia i nā ala no ka ʻimi hou ʻana i nā nalu rogue a me nā ʻano kumu kumu no ko lākou hanana ʻana. I ka hohonu o ko mākou ʻike ʻana i kēia mau nalu nunui, hiki iā mākou ke hoʻomohala i nā hoʻolālā hoʻohaʻahaʻa i hoʻomaikaʻi ʻia a pale maikaʻi aku i nā wahi haʻahaʻa kahakai a me nā mea hoʻonoho o waho.

NPP:

Nīnau: He aha nā nalu ʻino?

A: He mau nalu moana nui ʻino a ikaika hoʻi nā nalu ʻino e hoʻoweliweli nui i nā moku a me nā ʻoihana moana.

Nīnau: Pehea i wānana ai ka poʻe ʻepekema i nā nalu ʻino?

A: Ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka hui pū ʻana o ka naʻauao artificial (AI) a me ka loiloi kumu e hoʻomohala i kahi hoʻohālikelike makemakika e wānana pololei i nā nalu rogue.

Nīnau: He aha ke koʻikoʻi o kēia ʻike?

A: ʻO ka wānana pololei ʻana i nā nalu rogue hiki ke hoʻonui i ka palekana moana a me ka pōmaikaʻi o nā ʻoihana e hilinaʻi ana i nā hana moana e like me ka hoʻouna ʻana, ka ikehu o waho, a me ka lawaiʻa.

Nīnau: Pehea i hōʻiliʻili ai nā ʻepekema i ka ʻikepili?

A: Ua hōʻiliʻili nā kānaka ʻepekema i ka ʻikepili e pili ana i nā nalu moana ma o ka hoʻohana ʻana i kahi pūnaewele o nā buoy i hoʻonoho ʻia ma nā wahi he 158 o ka honua holoʻokoʻa, e hōʻiliʻili ana i ka ʻike no 700 mau makahiki.