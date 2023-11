Ua ʻike ʻo AI Robot Chemist hou pehea e hana ai i ka oxygen ma Mars

Ua loaʻa i kahi lopako chemist AI-powered robot i hoʻomohala ʻia e ka poʻe ʻepekema Kina i ʻike ʻia i hiki ke kōkua i ke ola kanaka ma Mars. Ma ka ʻimi ʻana i nā meteorites Martian, ua ʻike ka robot chemist i nā mea hiki ke wāwahi i nā molekole wai i ka oxygen a me ka hydrogen. ʻO kēia ʻike koʻikoʻi, i hōʻike ʻia ma ka puke pai Nature Synthesis, lawe mai iā mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka hiki ke hoʻokumu i kahi hale hana oxygen ma Mars.

ʻAʻole like me nā mea noiʻi kanaka e lawe ma kahi o 2,000 mau makahiki e wehe i kēia holomua, ua hoʻopau ka AI robot chemist i ka hana ma lalo o 5 mau hola me ka hoʻohana ʻana i ka hui ʻana o ka waikawa a me ka alkali e hoʻoheheʻe a hoʻokaʻawale i nā mea meteorite. Hōʻike kēia kaʻina hana maikaʻi i ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana AI i ka noiʻi ʻepekema.

Ua wehewehe ʻo Kauka Jun Jiang, ka mea kākau alakaʻi noiʻi mai ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina, i ka robot chemist he "lolo kemika." Hoʻolako ʻia me kahi mea hana laser i kapa ʻia ʻo Libs, ʻike mua ka robot chemist i ka haku mele o Martian ores. A laila hoʻohana ʻo ia i kahi hale hana i kūkulu ʻia e hoʻāʻo i ka hui metala i loaʻa, e hoʻouna ana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i kāna "lolo" AI computational no ka hana ʻana.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kupaianaha loa o kēia ʻike ʻana, ʻo ia ka mea i hoʻāʻo ʻia ua hōʻoia ʻia e hoʻohua mau i ka oxygen ma ka mahana maloʻo o -37°C (-34.6°F), ʻo ia ka awelika wela ma Mars. Me nā hola he 15 wale nō o ka hoʻomālamalama ʻana o ka lā, hiki i ka mea kemika AI ke hoʻohua i ka ʻike oxygen kūpono no ke ola kanaka.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Pehea i ʻike ai ka loea robot AI i nā mea hiki ke wāwahi i ka wai i ka oxygen a me ka hydrogen?

Ua nānā ka AI robot chemist i nā meteorites Martian a hoʻohana i ka hui pū ʻana o ka waikawa a me ka alkali e hoʻoheheʻe a hoʻokaʻawale i nā mea meteorite. Ma o kēia kaʻina hana, ua ʻike ʻia kahi pūhui kemika hiki ke hoʻoheheʻe i ka wai i loaʻa i loko o nā waihona hau ma Mars.

ʻEhia ka lōʻihi o ka robot chemist e hoʻopau i ka hana?

Ua hiki i ka robot chemist ke hoʻopau i ke kaʻina decomposition wai ma lalo o 5 mau hola. I ka hoʻohālikelike ʻana, pono ke kanaka noiʻi ma kahi o 2,000 mau makahiki e loaʻa ai ka hopena like.

He aha ka mahana i hoʻāʻo ʻia ai ka mea catalyst?

Ua hoʻāʻo ʻia ka mea catalyst ma kahi mahana maloʻo o -37°C (-34.6°F), ʻo ia ka awelika wela ma Mars.

Hiki i ka AI robot chemist ke hoʻopuka i ka oxygen no ke ola kanaka?

ʻAe, me nā hola he 15 wale nō o ka hoʻomālamalama ʻana o ka lā, hiki i ka mea kemika AI ke hoʻohua i ka ʻike oxygen kūpono e pono ai ke ola kanaka ma Mars.

