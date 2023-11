Ke wehe nei i nā nalu pohihihi: ʻike mai AI a me ka ʻikepili moana

ʻO nā nalu pōʻino, i manaʻo lōʻihi ʻia he moʻolelo moʻolelo na ka luina, ua hōʻoia hope ʻia he ʻoiaʻiʻo a hiki ke luku loa. I ka makahiki 1995, ua paʻi ka nalu rogue mua loa i ka paepae aila Norewai Draupner, e hāʻawi ana i nā hōʻike ʻepekema o ko lākou ola ʻana. Mai ia manawa mai, ua aʻo nui nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Copenhagen a me ke Kulanui o Victoria i kēia mau nalu nui.

Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka naʻauao artificial (AI) a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili mai nā makahiki he 700 o ke kiʻekiʻe o ka nalu a me nā mokuʻāina o ke kai, ua ʻike nā mea noiʻi i kahi hiʻohiʻona makemakika hiki ke wānana i ka hiki ʻana mai o nā nalu rogue. Hiki i kēia ʻike holomua ke hoʻomaikaʻi nui i nā ana palekana i ka hoʻouna ʻana.

ʻAʻole like me nā manaʻo mua i hoʻokumu ʻia nā nalu rogue e kekahi nalu i hui pū ʻia me kekahi, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ke kumu nui loa he mea i kapa ʻia ʻo "linear superposition." Hana ʻia kēia i ka wā e hele ai ʻelua ʻōnaehana nalu ma luna o kekahi i kekahi a hoʻoikaika kekahi i kekahi, ka hopena i ka hana ʻana o nā nalu nui. ʻO kēia ʻike, ʻike ʻia no nā kenekulia, ke kākoʻo ʻia nei e ka ʻikepili empirical.

ʻO ka algorithm i hoʻomohala ʻia e nā mea noiʻi he mea waiwai nui ia no ka ʻoihana moku, e hoʻokele ana ma kahi o 50,000 mau moku ukana ma ka honua holoʻokoʻa. Hiki i nā ʻoihana hoʻouna ke hoʻohana i ka algorithm e loiloi i ka pilikia o ka hālāwai ʻana i nā nalu rogue weliweli ma nā ala i hoʻolālā ʻia. Ma ka ʻike ʻana i ka hui "kūpono" o nā mea e hoʻokiʻekiʻe i ka pilikia, hiki ke koho ʻia nā ala ʻē aʻe e pale aku i nā pōʻino.

ʻO ka mea nui, ʻo ka algorithm a me ka noiʻi ʻana o ka poʻe noiʻi he maopopo a loaʻa i ka lehulehu. ʻO kēia hiki ke hiki i nā luna aupuni, nā lawelawe ʻāina, a me nā poʻe makemake ʻē aʻe e helu pono i ka hiki ke loaʻa nā nalu rogue.

ʻAʻole hōʻike wale ka haʻawina i ka mana o AI i ka wehe ʻana i nā hanana paʻakikī akā hōʻike pū ʻia pehea e hiki ai i ka ʻenehana ke hoʻonui i ko mākou ʻike i nā hanana kūlohelohe. Me ka hiki ke wānana i nā nalu rogue, hiki i nā hui moku ke hoʻomākaukau a pale i nā hanana pōʻino ma ke kai. He mea nui ka noiʻi i ka mālama ʻana i ka ʻoihana moana a me ka pale ʻana i nā ola kanaka.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha nā nalu pōʻino?

ʻO nā nalu pōʻino, i ʻike ʻia hoʻi ʻo nā nalu monster, he mau nalu nui a luku e hiki ke kū i ke kai. ʻOi aku ko lākou kiʻekiʻe ma mua o nā nalu a puni a hiki ke hoʻoweliweli i nā moku a me nā hale o waho.

Pehea e wānana ai ka poʻe noiʻi i ka hiki ʻana mai o nā nalu rogue?

Me ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao akamai a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili mai ka ʻoi aku o hoʻokahi piliona nalu, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i kahi hiʻohiʻona makemakika hiki ke wānana i ka hiki ke hoʻokumu ʻia ka nalu rogue. Noʻonoʻo lākou i nā mea like ʻole e like me ke kiʻekiʻe o ka nalu, nā mokuʻāina o ke kai, ka hohonu o ka wai, a me ka ʻike bathymetric e hoʻoholo ai i ka pilikia o ka loaʻa ʻana o kahi nalu rogue ma kahi kikoʻī a me ka manawa.

He aha ke kumu nui o nā nalu ʻino?

Kūlike ʻole i nā manaʻo mua, ʻo ke kumu nui o nā nalu rogue he mea i kapa ʻia ʻo "linear superposition." Hana ʻia kēia i ka wā e hele ai nā ʻōnaehana nalu ʻelua ma luna o kekahi a hoʻoikaika kekahi i kekahi, e hopena i ka hoʻokumu ʻana o nā nalu nui ʻino.

Pehea e hiki ai i ka algorithm ke pōmaikaʻi i ka ʻoihana moku?

ʻO ka algorithm i hoʻomohala ʻia e nā mea noiʻi e ʻae i nā hui moku e loiloi i ka pilikia o ka hālāwai ʻana i nā nalu rogue ma nā ala i hoʻolālā ʻia. Ma ka ʻike ʻana i ka hui pū ʻana o nā mea e hoʻokiʻekiʻe ai i ka pilikia, hiki ke koho ʻia nā ala ʻē aʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i nā huakaʻi moana palekana.

Loaʻa i ka lehulehu ka algorithm a me ka noiʻi?

ʻAe, loaʻa i ka lehulehu ka algorithm a me ka noiʻi. Hiki i nā luna aupuni, nā lawelawe ʻāina, a me nā mea makemake ʻē aʻe ke komo i ka algorithm a hoʻohana iā ia e helu i ka hiki ke loaʻa i nā nalu rogue ma nā wahi a me nā manawa kikoʻī. Hoʻoulu kēia ʻike maopopo i ka laulima a me ka holomua i ka palekana moana.