Nā ʻike hou i nā nalu ʻo Rogue: Wehewehe i ka mea pohihihi o nā Monsters Maritime

ʻO ka lōʻihi i manaʻo ʻia he mau moʻolelo wale nō, ua hōʻoia ʻia ke ola o nā nalu rogue nui e nā ʻepekema ma o ka hoʻohana ʻana i ka naʻauao. Ua kālailai nā kānaka noiʻi mai ke Kulanui o Copenhagen a me ke Kulanui o Victoria i 700 mau makahiki o ka ʻikepili nalu, aia ma luna o hoʻokahi piliona nalu, e hoʻomohala i kahi kŘkohu makemakika e hiki ke wānana i ka hiki ʻana mai o kēia mau holoholona moana luku. Hiki i kēia ʻike holomua ke hoʻonui i ka palekana i ka hoʻouna ʻana.

ʻO nā nalu ʻino, i manaʻo pinepine ʻia he moʻolelo moʻolelo kai moana, ua lilo i mea ʻike maoli i ka wā i pā ai ka nalu nui he 26 mika ke kiʻekiʻe i ka paepae aila Draupner i ka makahiki 1995, e hāʻawi ana i ka hōʻike hōʻoia mua o ko lākou ola ʻana. Mai ia manawa mai, ua hopu kēia mau ʻale rogue i ka manaʻo o nā mea noiʻi, e alakaʻi ana i nā noiʻi nui e hoʻomaopopo i ko lākou kumu a me nā ʻano. I kēia manawa, ua hana nui nā ʻano AI i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o nā nalu rogue, e hiki ai ke hoʻomohala i kahi hiʻohiʻona wānana e hiki ke loiloi i ka pilikia o ka hālāwai ʻana i kēia mau nalu nui ma ke kai.

ʻO ke kumu hoʻohālike i hana ʻia e nā mea noiʻi e hui pū i nā ʻikepili moana like ʻole, me ka ʻike e pili ana i ka neʻe ʻana o ka nalu, nā mokuʻāina moana, ka hohonu o ka wai, a me ka bathymetry. Ma ke ʻano he mea koʻikoʻi o kā lākou loiloi, ua hoʻohana ʻia ka ʻikepili mai nā buoy ma nā wahi like ʻole 158, e hāʻawi ana i kahi moʻolelo mau o nā kiʻekiʻe nalu a me nā mokuʻāina moana. Ma ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana aʻo mīkini i kēia ʻikepili nui, ua ʻike maikaʻi nā mea noiʻi i nā kumu kumu o nā nalu rogue a hoʻololi i kā lākou ʻike i kahi algorithm equation-based.

Ua hoʻololi maoli ka haʻawina i ke ʻano o ka ʻike ʻana o nā ʻepekema i ke kumu o nā nalu rogue. ʻOiai ʻo nā manaʻo mua i hoʻopaʻa ʻia i hoʻokahi nalu e hoʻomoʻi i ka ikehu o kekahi, e hopena i kahi nalu nui, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka "linear superposition" ke kumu mua e alakaʻi i ka hōʻike ʻana o kēia mau nalu kupaianaha. ʻIke ʻia kēia ʻano, ʻike ʻia mai ka makahiki 1700, i ka wā e hui ai nā ʻōnaehana nalu ʻelua, e hoʻonui ana i nā hopena o kēlā me kēia no kahi manawa pōkole.

ʻAʻole ʻike wale kēia haʻawina ʻokiʻoki i ka noho ʻana o nā nalu rogue akā hoʻokumu pū kekahi i kahi ala hoʻomaka i ka noiʻi ʻepekema. Ma o ka hoʻohui ʻana o ka naʻauao hana, ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka mana o nā mīkini e wehe i nā hiʻohiʻona huna a kamaʻilio iā lākou ma ke ʻano o kahi hoohalike e paʻa ai nā ʻike waiwai no nā noiʻi e hiki mai ana.

NPP:

Nīnau: He aha nā nalu ʻino?

A: He mau nalu moana nui loa i manaʻo ʻole ʻia e hiki ke hōʻeha nui i nā moku, nā ʻaila aila, a me nā hale moana ʻē aʻe.

Nīnau: Pehea i hoʻohana ai ka poʻe ʻepekema i ka naʻauao hana i ke aʻo ʻana i nā nalu ʻino?

A: Ua hoʻohana nā kānaka ʻepekema i nā ʻano AI, me ka regression hōʻailona, ​​e kālailai i ka nui o ka ʻikepili nalu a ʻike i nā kumu kumu ma hope o ka hoʻokumu ʻana o ka nalu.

Nīnau: He aha ka manaʻo kuʻuna e pili ana i ke kumu o nā nalu pōʻino?

A: Ua manaʻo ʻia ma mua o ka hui ʻana o nā nalu ʻelua, ua ʻaihue kekahi nalu i ka ikehu o kekahi.

Nīnau: He aha ka mea i ʻike ai ka poʻe noiʻi e pili ana i ke kumu nui o ka hoʻokumu ʻana o ka nalu rogue?

A: Ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka mea nui i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā nalu rogue he mea i kapa ʻia ʻo "linear superposition," e hana ʻia ana i ka wā e hoʻoikaika ai nā ʻōnaehana nalu ʻelua i ka wā o kahi hui.