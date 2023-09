Hiki iā AI-Powered Video Analysis ke hoʻololi i ka noiʻi ʻano manu

Ua hoʻohana kekahi haumāna ʻepekema ʻepekema ma ke Kulanui o Alberta i ka ʻike akamai (AI) e hoʻonui i ka nānā ʻana i nā wikiō noiʻi e noiʻi ana i ka ʻano o nā manu ʻeleʻele ʻēheu ʻulaʻula a me ko lākou pūnana. He mea koʻikoʻi ka ʻikepili wikiō no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka parasitism i ka hana manu. ʻO ke ʻano o kēia manawa no ka ʻike ʻana i nā manu kikoʻī a me kā lākou mau hana e pono ai ka nānā lima ʻana i nā hola o nā kiʻi wikiō a me ka hoʻolohe ʻana i kā lākou kelepona ʻokoʻa. ʻO kēia kaʻina hana he manawa lōʻihi a pono i ka ʻike i ka biology manu.

Eia nō naʻe, hiki i ka loiloi wikiō i hoʻoikaika ʻia e AI ke hoʻololi i ka noiʻi ʻano manu ma o ka ʻohi ʻana i ka ʻike ʻana o kēlā me kēia manu a me kā lākou mau hana. Ua hoʻohana ʻo Priscilla Adebanji, ka haumāna i hana i kēia papahana, i nā mea hana ʻike kamepiula a me nā algorithms e ʻike ai i nā neʻe e hoʻomaʻemaʻe i nā kiʻi maka a kuhikuhi i nā manawa kūpono e kipa ai nā manu i ko lākou pūnana e hānai i kā lākou moa, a me ke komo ʻana a haʻalele paha. Hoʻemi nui kēia automation i ka manawa e pono ai e nānā i nā wikiō, e ʻoi aku ka maikaʻi o ke kaʻina o ka ʻikepili.

Pono ka polokalamu i hoʻomohala ʻia e Adebanji e hoʻomaʻemaʻe hou aʻe, akā hiki ke hoʻohiki. ʻAʻole hiki iā ia ke mālama wale i ka manawa a me ka hoʻoikaika ʻana i ka hōʻiliʻili ʻana i ka ʻikepili no nā kumu noiʻi akā loaʻa pū kekahi i nā noi ākea ma ke kahua o ka biology holoholona. Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻenehana i nā ʻano like ʻole a me nā papahana, e hoʻonui ana i ka hiki ke noiʻi kaiaola.

ʻO ka hana e hiki mai ana ma ka papahana e komo pū me ka nānā ʻana i ka lōʻihi o ke kipa ʻana o nā manu i ko lākou pūnana a me ka hoʻoholo ʻana i ke kāne ma o ka nānā ʻana i nā kelepona manu. Eia hou, hoʻolālā nā mea noiʻi e ʻimi i ka hoʻohana ʻana o kēia ʻenehana i nā holoholona ʻē aʻe, e like me nā rodents.

Hōʻike kēia papahana i nā pilikia a me nā manawa kūpono ma ke kahua o ka ʻike kamepiula a me AI. Ma ka hana ʻana me nā hiʻohiʻona o ka honua maoli a me nā mea ʻike ʻole ʻia, ua hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomohala i nā hopena hou e hiki ke hoʻohana ʻia i nā ʻano noiʻi, me nā kaʻa kaʻa ponoʻī a me nā drones.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hiki i ka hoʻohana ʻana i ka loiloi wikiō mana AI i ka noiʻi ʻana i nā ʻano manu e hiki ke hoʻololi i nā kaʻina ohi ʻikepili a holomua i ka hiki ke noiʻi kaiaola. Ua wehe kēia papahana i nā manawa hou no ka haumāna i komo, e hoʻāla ana i ka hoihoi i kahi ʻoihana ma AI a hāʻawi i ka noi honua maoli no ko lākou ʻike.

Pūnaewele: University of Alberta