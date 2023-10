ʻIke ʻo Agronomists i ka Hormone Therapy a me Zeolite hiki ke pale i nā mea kanu mai nā metala kaumaha

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou e nā agronomists ma RUDN University e hiki i ka hormone melatonin a me ka mineral zeolite ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i nā hopena pōʻino o nā metala kaumaha ma nā mea kanu. Ua ʻike nā mea noiʻi e pale ana ka melatonin i nā pūnaewele mea kanu mai ka luku ʻia e ka cadmium, aʻo ka zeolite e hoʻonui i ka loaʻa o ka meaʻai a pale i ka komo ʻana o nā metala pōʻino e nā mea kanu.

Ke piʻi mau nei ka neʻe ʻana o nā metala koʻikoʻi, e like me ka cadmium, i nā ʻōpuʻu mea kanu a lilo i mea pilikia i ka mahiʻai a me ke olakino kanaka. ʻO Cadmium, kahi mea haumia nui, komo i ka lepo ma o ka ʻōpala ʻoihana a me ka mahiʻai. Hoʻopilikia ia i ka metabolism nitrogen a me ka carbohydrate i loko o nā mea kanu a hōʻino i nā membrane cell, e alakaʻi ana i ka haumia o ka mahiʻai a me ka lepo nahele.

Ua hana nā agronomists i nā hoʻokolohua me ka hoʻohana ʻana i ka ʻohe i laʻana. Ua ulu lākou i ka ʻohe i loko o ka lepo me nā pae like ʻole o ka hoʻohaumia ʻana o ka cadmium a kāpīpī i nā mea kanu me nā nui o ka melatonin a me ka zeolite. Ua hōʻike ʻia nā hopena ua hoʻopau nā mea ʻelua i ka contamination cadmium i loko o ka ʻohe a hoʻonui i ka meaʻai o ka lepo.

ʻO ka nui o ka nui o nā mea hoʻohui i ʻike ʻia he 150 micromoles melatonin a me 15 grams o ka zeolite. Ua hoʻomaikaʻi kēia hui ʻana i ka ʻōnaehana antioxidant o nā mea kanu, hoʻemi i nā hopena ʻino o ka cadmium, a hoʻonui i ka loaʻa o nā meaʻai pono. ʻO Zeolite immobilized cadmium i loko o ka lepo, e hōʻemi ana i kona hōʻiliʻili ʻana i loko o ka ʻohe, ʻoiai ʻo melatonin i pale i nā mea kanu ma o ka hoʻoponopono ʻana i ka permeability a me ka hoʻonui ʻana i ka hana antioxidant.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike nā ʻike o kēia noiʻi i ka hiki ke hoʻohana ʻia ka hormone therapy a me ka zeolite ma ke ʻano he ala kūpono no ka pale ʻana i nā mea kanu mai ka hoʻohaumia metala kaumaha. Pono ka noiʻi hou e ʻimi i kā lākou noi ma nā ʻano mea kanu like ʻole a me nā kūlana kaiapuni.

Source:

ʻO Abolghassem Emamverdian et al, Hoʻohana pū me ka melatonin a me ka zeolite e hoʻonui i ka hoʻomanawanui o ka ʻohe ma lalo o ka cadmium ma o ka hoʻonui ʻana i ka mana antioxidant, osmolyte accumulation, loaʻa nā mea kanu mea kanu, a me ka emi ʻana o ka absorption cadmium, Scientia Horticulturae (2023). DOI: 10.1016/j.scienta.2023.112433