Hoʻokumu ʻo ISRO i nā Misiona e hoʻihoʻi i nā laʻana mai ka mahina

Ke holomua nei ka ʻoihana kikowaena o India, ʻo ISRO, i kāna huakaʻi e hoʻihoʻi i nā laʻana mai ka mahina i ka Honua. Ma hope o ka kūleʻa o Chandrayaan-3, ʻo ke kolu o ka misionari o India i ka mahina, ke nānā nei ʻo ISRO i ka hoʻomohala ʻana i ka ʻike e pono ai no nā mikiona hoʻihoʻi.

ʻO kekahi hana koʻikoʻi ma kēia ʻaoʻao, ʻo ia ka hoʻokolohua hop i hana ʻia e ka Vikram lander ma Sepatemaba 3. I ka wā o ka hoʻokolohua, puhi ka mea hoʻokele i kāna mau pōhaku a hoʻokiʻekiʻe iā ia iho i ke kiʻekiʻe o 40cm ma mua o ka pae ʻana me ka palekana. E lilo ana kēia hōʻike kūleʻa i kumu no nā mikiona lunar e hiki mai ana, e like me kahi luna ISRO i kapa ʻole ʻia.

Ma ka nānā ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia i ka wā o Chandrayaan-3 a me nā hoʻokolohua mahina ʻē aʻe, manaʻo ʻo ISRO e hoʻolālā i nā papahana e hiki ai ke hoʻihoʻi palekana i nā laʻana o ka mahina i ka Honua. ʻOiai ʻaʻohe manawa kikoʻī no kēia misionari, ke hana ikaika nei ka ʻoihana kikowaena i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana pono.

ʻO ka hiki ke haʻalele a pae ma luna o kekahi mea lani ʻē aʻe he hana koʻikoʻi, a he kakaikahi wale nō nā ʻāina i hōʻike i kēia mana. No laila, ʻo ka kūleʻa o ka hop hop he mea koʻikoʻi koʻikoʻi no nā hoʻolālā a ISRO no nā mikiona hoʻihoʻi hoʻohālike.

Ma kahi o kāna mau hoʻoikaika ʻana i ka ʻimi ʻana i ka mahina, ke hana pū nei ʻo ISRO me Iapana ma ka papahana Lunar Polar Exploration (LUPEX). Ke manaʻo nei kēia hana e ʻimi i nā ʻāpana polar o ka Moon no ka wai a me nā kumuwaiwai ʻē aʻe. Aia ka papahana i ka Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) e nānā ana i ka lunar rover, aʻo ISRO ke kuleana o ka mea hoʻokele e lawe i ka rover. E lawe pū ka rover i nā mea nānā mai NASA a me ESA.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka wai ma nā ʻāpana polar o ka Moon hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no nā hana kanaka e hiki mai ana ma ka Moon. Hiki iā ia ke lilo i kumu ikehu, e lilo ia i mea koʻikoʻi o ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka hoʻomohala ʻana o ISRO i nā mikiona hoʻihoʻi hoʻohālike a me kāna hui pū ʻana ma ka papahana LUPEX me Iapana he mau hana koʻikoʻi ia i ka wehe ʻana i nā mea huna huna o ka mahina a me ka hoʻokaʻawale ʻana i ke ala no nā misionari ʻimi lunar e hiki mai ana.

