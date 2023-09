Ua hōʻea ʻo NASA's Curiosity Rover i Gediz Vallis Ridge ma Mars: He kiʻi kiʻi o ka hala o ka Honua ʻulaʻula.

Ua hōʻea maikaʻi ʻo NASA's Curiosity Mars rover i kāna huakaʻi i ʻimi lōʻihi ʻia, ʻo ka Gediz Vallis Ridge. He hiʻohiʻona koʻikoʻi ke kualono ma ka mauna ʻo Sharp, he mauna kiʻekiʻe ma Mars a Curiosity i ʻimi ai mai ka makahiki 2014. Aia kēia kualapa i kahi moʻolelo koʻikoʻi o kekahi o nā wā pulu hope loa ma kēia ʻāpana o ka Honua Ula.

Ma hope o ʻekolu mau makahiki a me nā hoʻāʻo he nui, ua hiki i ka hui misionari o Curiosity ke hoʻokele ma mua o nā keʻena paʻakikī o nā pōhaku maka pahi a me nā pali pali e hōʻea i ke kualono. He mea koʻikoʻi ka holomua no ka rover a me kāna ʻimi ʻepekema.

Ua hōʻike ʻo Ashwin Vasavada, ka mea ʻepekema papahana ʻo Curiosity ma NASA's Jet Propulsion Laboratory, i kona hauʻoli, me ka ʻōlelo ʻana, "He hauʻoli ka hiki ke hele a hoʻopā i nā pōhaku i lawe ʻia mai nā wahi kiʻekiʻe o ka mauna Sharp ʻaʻole hiki iā mākou ke kipa aku. me ka hoihoi.

Hāʻawi ʻo Gediz Vallis Ridge i nā ʻepekema i kahi manawa kūʻokoʻa e aʻo ai i nā koena o kahi hiʻohiʻona honua i ʻike ʻia he peʻa kahe ʻōpala. Loaʻa nā ʻano like ʻole ma Mars a me ka Honua, akā ʻaʻole maopopo loa nā kaʻina hana ma hope o ko lākou hoʻokumu ʻana.

Ua hāʻawi ʻo Curiosity i nā hiʻohiʻona mua loa o nā koena i hoʻopau ʻia o kēia peʻahi kahe. Ua kiʻi ka Mastcam o ka rover i 136 mau kiʻi pākahi o ka ʻāina, e hana ana i kahi panorama hohonu. E kōkua kēia mosaic i ka poʻe ʻepekema i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ʻano o ka hoʻoheheʻe ʻana o nā ʻōpala a me ka hana a lākou i hana ai i ka hana ʻana i ka ʻāina Martian.

Ke neʻe nei i mua, ʻo ka pahuhopu aʻe a Curiosity e noiʻi i ke kahawai ʻo Gediz Vallis, kahi ala e kahe ai ka wai ma kahi o 3 biliona makahiki i hala. Ua lawe ʻia kēia kahe wai kahiko i nā pōhaku a me nā ʻōpala i hōʻuluʻulu ʻia a lilo i ka Puʻu ʻo Gediz Vallis. Ma ka nānā ʻana i kēia mau hiʻohiʻona honua, manaʻolana ka poʻe ʻepekema e loaʻa hou ka ʻike i ke aniau o Mars i hala a me kona hiki ke hoʻomau i ke ola.

Sources:

- ʻO NASA's Curiosity Rover (@MarsCuriosity) ma Twitter

- Ke Keʻena ʻOihana Hoʻokele ʻo NASA Jet