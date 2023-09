Hoʻihoʻi maikaʻi ʻo NASA Capsule i nā laʻana nui o Asteroid i ka Honua

Ua hoʻi maikaʻi ʻia kahi capsule Nasa ma ka honua ma kahi wao nahele ma ʻAmelika ʻAmelika ma hope o ʻehiku mau makahiki odyssey. Ua lawe pū ʻia ka capsule i nā laʻana nui loa o kahi asteroid i hōʻiliʻili ʻia e nā kānaka. He hoʻomohala hoihoi kēia no ka poʻe ʻepekema ʻoiai ʻo ke aʻo ʻana i kēia mau laʻana e hāʻawi i kahi ʻike maikaʻi aʻe i ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar a pehea i lilo ai ka Honua i honua noho.

ʻO ka Osiris-Rex probe, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2016, ua pae ma luna o ka asteroid i kapa ʻia ʻo "Bennu" i 2020. Ua hoʻokō ʻo ia e hōʻiliʻili ma kahi o 9 auneke (250 grams) o ka lepo mai ka ʻili pōhaku o ka asteroid. Ua manaʻo ka poʻe ʻepekema e hōʻiliʻili i kahi kīʻaha o ka ʻōpala mai ka asteroid waiwai nui. ʻO Iapana wale nō ka ʻāina ʻē aʻe i hoʻihoʻi mai i nā laʻana asteroid, a ua hoʻihoʻi ʻo ia ma kahi o kahi teaspoon o ka lepo.

ʻOiai he liʻiliʻi ka nui o ka lepo asteroid i hoʻihoʻi ʻia, manaʻo ʻo Nasa "e kōkua iā mākou e hoʻomaopopo maikaʻi i nā ʻano o nā asteroids e hiki ke hoʻoweliweli i ka Honua" a hoʻomālamalama i ka "moʻolelo mua loa o kā mākou ʻōnaehana solar." He koʻikoʻi koʻikoʻi kēia mikiona ma muli o ka hōʻike ʻana i ka hoʻihoʻi nui loa mai ka pōhaku o ka mahina ʻo Apollo.

Ua nānā pono ʻia ka iho hope loa o ka capsule Osiris-Rex ma ka lewa o ka Honua ma muli o nā pilikia. Ua holo maikaʻi ka capsule i kahi pae hoʻāʻo koa ma ke komohana ʻākau o Utah. Ua huakaʻi ʻo ia ma kahi o 4 biliona mile (6.2 biliona kilomita) ma mua o ka hoʻi ʻana i ka Honua.

E lawe ʻia ka laʻana i NASA's Johnson Space Center ma Houston, kahi e nānā ʻia ai a hoʻokaʻawale ʻia i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi no ka nānā ʻana e nā ʻepekema mai ka honua holoʻokoʻa. ʻO nā hualoaʻa mua o ke aʻo ʻana i kēia mau laʻana e manaʻo ʻia e hoʻolaha ʻia ma kahi kūkā nūhou ma ʻOkakopa 11.

Hiki i nā Asteroids e like me Bennu ke hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻomohala ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. ʻAʻole lākou i loli no nā piliona makahiki a ua hāʻawi paha i nā mea kūlohelohe, me ka wai, i ka Honua i ka wā ma mua, e kōkua ana i ka hoʻomohala ʻana o ke ola ma kā mākou honua. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o nā asteroids e like me Bennu he mea koʻikoʻi no ka ʻimi ʻana a me ka hoʻohana waiwai.

Sources:

–Space.com

– NASA.gov