ʻO ka hoʻolālā manaʻo nui o India: Chandrayaan-4 Mission e hoʻihoʻi i nā Laʻana Lunar

Ke kau nei ʻo India i kāna mau ʻike ma ka ʻāpana polar hema o ka mahina ma ke ʻano he ʻāpana o kāna hoʻolālā makemake e hoʻihoʻi mai i nā laʻana mai ka mahina. Ke hoʻomohala nei ka Indian Space Research Organization (ISRO) i ka misionari Chandrayaan-4, e loaʻa i ʻehā mau modula ma waena o ʻelua hoʻokuʻu.

ʻO ka hana mua e pili ana i ka hoʻouna ʻana i kahi pae ʻāina a me kahi "piʻi" i ka ʻili o ka mahina e hōʻiliʻili i nā laʻana. ʻO ka wahi i manaʻo ʻia no kēia hōʻiliʻili ʻana ma kahi kokoke i ka pae ʻana o ka mokulele Chandrayaan-3, aia ma ka ʻaoʻao hema o ka mahina. Makemake nui nā kānaka ʻepekema i kēia wahi ma muli o ka loaʻa ʻana o ka hau wai, hiki ke hoʻohana ʻia no ke kākoʻo ola a me ka wahie rocket.

Ke hōʻiliʻili ʻia nā laʻana, e hoʻokuʻu ʻia ka module ascender mai ka ʻili o ka mahina a e hoʻololi i nā laʻana i kahi module hoʻokomo hou. I kēia manawa, e hoʻomau ʻia kahi module hoʻololi a me ka module reentry i ka orbit lunar. A laila, e hoʻi kēia mau modules i ka Honua, e lawe pono ana i nā laʻana o ka mahina.

"He mea makemake nui kēia misionari," wahi a Nilesh Desai, ka luna o ka Space Application Center ma Ahmedabad. Manaʻo ʻia e hoʻokō ʻia kēia mikiona i loko o nā makahiki ʻelima a ʻehiku e hiki mai ana, e hōʻike ana i ka manaʻo paʻa o India e hoʻokō i nā milestone hou i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

NPP:

Nīnau: He aha ke kumu o ka misionari Chandrayaan-4?

A: Ke manaʻo nei ka misionari Chandrayaan-4 e hōʻiliʻili i nā laʻana o ka mahina mai ka ʻāpana polar hema a hoʻihoʻi iā lākou i ka Honua.

Nīnau: No ke aha i makemake nui ʻia ai ka ʻāina polar hema i ka poʻe ʻepekema?

A: He mea hoihoi ka mahina ʻāina polar hema ma muli o ka nui o ka hau wai, hiki ke hoʻohana ʻia no ke kākoʻo ola a me ka wahie rocket.

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻopau ʻia ai ka misionari Chandrayaan-4?

A: Manaʻo ʻia e hoʻopau ʻia ka misionari i loko o nā makahiki ʻelima a ʻehiku.

