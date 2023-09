Hoʻomaka ʻo NASA Astronaut Frank Rubio e hoʻolauleʻa i hoʻokahi makahiki ma ka lewa

Aia ʻo NASA astronaut Frank Rubio e hoʻopau i kahi hana mōʻaukala: e hoʻolilo i hoʻokahi makahiki holoʻokoʻa ma ka lewa. Ke hoʻokokoke nei ʻo ia i ka hōʻailona 365-lā o kāna misionari, ua kamaʻilio ʻo Rubio i nā mea hoʻolaha mai ka International Space Station e pili ana i kāna mau ʻike a me ke koʻikoʻi o nā kumu hoʻohālike.

I ka wā o ka ninaninau, ua hoʻomaopopo ʻo Rubio i nā kumu aʻoaʻo i ka pūʻali koa a me NASA nāna i kōkua iā ia e hōʻea i kona kūlana i kēia manawa. Ua hoʻoikaika ʻo ia i ka pono o kēlā me kēia kanaka, ʻo ia hoʻi nā kāne a me nā wahine, e kū a lilo i kumu hoʻohālike no nā hanauna ʻōpio. Ua koʻikoʻi ʻo Rubio i ke koʻikoʻi o ka hōʻike ʻana i ka hoʻoikaika, ka manaʻo maikaʻi, ka ʻae ʻana i nā hewa, a me ka hōʻike ʻana i ke kūpaʻa e hoʻoikaika i nā poʻe ʻē aʻe.

ʻO ka misionari a Rubio, i hoʻolālā mua ʻia no ʻeono mahina, ua hoʻonui ʻia i hoʻokahi makahiki ma muli o kahi hana ʻino o ka mokulele e koi ai i ka hōʻea ʻana o kahi kaʻa Soyuz. ʻOiai ʻaʻole nalo i nā hanana ʻohana koʻikoʻi, ua hoʻomau ʻo Rubio i ka maikaʻi a ua kālele ʻo ia i ka misionari ma ka lima. Ua kūkākūkā ʻo ia i nā paʻakikī o ka hana ʻana ma ke ʻano kala ʻole o ka lewa a me ka hoʻolaʻa pono e hoʻokō i kāna mau hana.

Ma waho aʻe o kona noho ʻana i ka lewa, ua hoʻopau ʻo Rubio i nā ʻano hoʻokolohua ʻepekema, me ke aʻo ʻana i nā ʻohi ʻōmato, nā robots autonomous, a me nā noiʻi microgravity o nā bubbles. Ua hana ʻo ia i ʻekolu mau huakaʻi koʻikoʻi no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōnaehana mana o ka International Space Station.

Me ka lā pae i manaʻo ʻia ʻo Kepakemapa 27, e hui pū ʻo Rubio i ka papa o ʻehiku wale nō poʻe i hala ma mua o hoʻokahi makahiki ma ka lewa. Ua ʻoi aku kāna hoʻokō ma mua o ka moʻolelo o 355 mau lā i hoʻonohonoho ʻia e ka NASA astronaut Mark Vande Hei. ʻO nā poʻe ʻē aʻe wale nō i ʻoi aku ma mua o 365 mau lā ma ka lewa, ʻo ia ka Soviet cosmonauts i ka wā e kipa aku ai i ke kahua kikowaena Mir.

Ma hope o ka hui hou ʻana me kona ʻohana, ua hōʻike ʻo Rubio i kona manaʻolana no ka noho mālie a me ka maluhia o kona kua. Noho ʻo ia i ka hum mau o nā mīkini ma ka ISS, ke nānā nei ʻo ia i ka leʻaleʻa o ke ʻano ma ka Honua.

Nā Puna: Space.com