ʻO ka noiʻi a me nā hana hou e lawe i ke kahua waena ma ka International Space Station

Ke hoʻomau nei ka International Space Station (ISS) i wahi no ka noiʻi ʻana a me ka hana ʻana i ka wā e hoʻolauleʻa ai i kāna makahiki 25 mai ka hoʻomaka ʻana o kāna module mua, ʻo Zarya. I loko o nā makahiki, ua lawelawe ʻo ISS ma ke ʻano he kahua no ka hui pū ʻana o ka honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa, e ʻae ana i nā hui o nā astronauts a me nā cosmonauts e hana i nā hoʻokolohua ʻepekema a me nā holomua ʻenehana.

ʻImi Biomedical a me nā hōʻike maka

Ma ka Pōʻakahi, ua kālele ʻo Commander Andreas Mogensen, me nā ʻenekini lele ʻo Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli, a me Satoshi Furukawa, i ka noiʻi biomedical. Ua alakaʻi lākou i nā hoʻokolohua maka me ka hoʻohana ʻana i ka ultrasound a ua komo i nā hoʻokolohua maka i hoʻonohonoho ʻia ma ka module Laboratory Columbus. He mea koʻikoʻi kēia mau hoʻokolohua no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka huakaʻi manawa lōʻihi i ka ʻike o nā astronauts.

Hoʻomaʻamaʻa a mālama ʻana i ka Dragon Endurance

Ua hoʻomaʻamaʻa ʻo Commander Mogensen a me Loral O'Hara o NASA i ka wehe ʻana a me ka pae ʻana o ka mokulele SpaceX Dragon Endurance. Ua wehe pū lākou i nā pahu lako lapaʻau a hana i nā hana mālama ma luna o ka mokulele mokulele.

Nā Haʻawina Hoʻonaʻauao Mokupuni a me nā Pūnaehana Kaumaha

Ua hāʻawi ʻo Loral O'Hara i kahi haʻawina botany space e manaʻo ana e hoʻolaha i ka hoʻonaʻauao STEM ma waena o nā lālā ʻohana. Ua ʻike ʻia nā hua i hāʻawi ʻia e ka Choctaw Nation o Oklahoma i ka microgravity no kekahi mau mahina e aʻo ai i nā hopena o ke ākea i ka ulu ʻana o nā mea kanu. I kēia manawa, hana ʻo Satoshi Furukawa i ka noiʻi ʻana i ka ʻike ʻana o nā cell i ka gravity ma ka nānā ʻana i nā laʻana ma lalo o kahi microscope. Loaʻa i kēia noiʻi nā manaʻo no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ke kelepona i nā kaiapuni microgravity.

Nā hana a nā Cosmonauts o Rusia

Ma ka māhele Roscosmos o ka ISS, ua nānā ʻo Oleg Kononenko i nā ʻōnaehana o ka module ʻepekema ʻo Nauka, ʻoiai ʻo Nikolai Chub i nānā i kāna hana naʻau a hana i nā hana mālama ma nā ʻea ea. Ua ʻaʻahu ʻo Konstantin Borisov i kahi pāpale paʻa i ka sensor a hoʻomaʻamaʻa i nā ʻenehana hoʻokele ma ke kamepiula, e hoʻomākaukau ana no nā misionari honua a me nā robotic e hiki mai ana.

25 Makahiki o ka Hana ʻepekema

I ka hoʻomanaʻo ʻana o ka ISS i nā makahiki 25 mai ka hoʻomaka ʻana o kāna module mua, pono e hoʻolauleʻa i nā hana i hana ʻia ma ka noiʻi ākea a me ka hui pū ʻana o ka honua. Me ka ʻoi aku o 3,000 mau noiʻi a me nā noiʻi hoʻonaʻauao i mālama ʻia e nā poʻe mai 108 mau ʻāina a me nā wahi, ua kōkua ka ISS i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike o ka lewa a me kona hiki ke holomua ʻepekema.

FAQs

1. He aha ke kumu o nā hoʻokolohua maka ma ka ISS?

Hana ʻia nā hoʻokolohua maka no ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o ka huakaʻi hele ākea lōʻihi i ka ʻike o nā astronauts a me ka hōʻoia ʻana i ko lākou olakino a maikaʻi i ka wā o kā lākou misionari.

2. No ke aha he mea nui ka noiʻi ʻana i nā lāʻau lapaʻau?

Kōkua ka noiʻi ʻana i nā lāʻau lapaʻau iā mākou e hoʻomaopopo i ka hoʻololi ʻana a me ka ulu ʻana o nā mea kanu i nā kaiapuni microgravity. He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka hoʻomau ʻana i nā mikiona lewa e hiki mai ana, e like me ka huakaʻi ākea lōʻihi a me ka noho ʻana o nā extraterrestrial.

3. He aha kekahi o nā mea i loaʻa i ka International Space Station?

Ua mālama ka ISS ma luna o 3,000 mau noiʻi a me nā noiʻi hoʻonaʻauao mai nā poʻe ma 108 mau ʻāina a me nā wahi. Ua lawelawe ʻo ia ma ke ʻano he kahua no ka hui ʻana o ka honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa, e hoʻonui ana i ko mākou ʻike ʻana i nā ʻano ʻepekema like ʻole a me ka wehe ʻana i ke ala no nā mikiona lewa e hiki mai ana.

4. Pehea i kōkua ai ka ISS i ka hoʻonaʻauao STEM?

He mea koʻikoʻi ka ISS i ka hoʻolaha ʻana i ka hoʻonaʻauao STEM ma o ka hoʻopili ʻana i nā haumāna a me nā kumu i ka noiʻi a me nā hoʻokolohua maoli. Hoʻoulu ia i ka hanauna hou o nā ʻepekema a me nā ʻenekinia e ʻimi i nā ʻoihana ma nā kahua STEM.