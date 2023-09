Ke holomua nei i ka mālama ʻana i nā manu wai kai ma Kina: Ka holomua o nā kulekele a me nā pilikia

ʻO kahi loiloi hou i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Avian Research na Zhijun Ma a me nā hoa hana e hōʻike ana i ka holomua a me nā pilikia i ka mālama ʻana i nā manu wai kai ma nā ʻāina wai kahakai o Kina. He mau kaiaola koʻikoʻi nā ʻāina wai kai e kōkua ana i ka pōʻaiapuni kalapona, ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i nā pōʻino kūlohelohe, ka nohona kūloko, a me ke kākoʻo ʻana i nā mea olaola. ʻO nā manu wai, ʻo ia hoʻi, he hōʻailona ia i ke olakino ʻāina pulu a lilo i ʻano hae hae no nā hana mālama.

He kuleana koʻikoʻi ko Kina i ka hānau ʻana, ka neʻe ʻana, a me ka hoʻoilo o nā ʻumi miliona o nā manu wai. Eia nō naʻe, ua emi ka nui o nā manu wai i nā papahana hoʻolaʻa ʻāina. Ua hoʻoikaika nui ke aupuni Kina i ka mālama ʻana i ka ʻāina ʻāina i nā makahiki i hala iho nei, akā ʻaʻole maopopo ka maikaʻi o kēia mau hana a me nā wahi āpau.

Hōʻike ka haʻawina i ka holomua o nā kānāwai mālama mālama pae aupuni, nā hoʻoponopono, a me nā hoʻolālā hana, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o nā kulekele a me ke komo ʻana o nā mea kuleana. Eia nō naʻe, ke hoʻomau nei kekahi mau pilikia koʻikoʻi, e pili ana i ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i ka nohona. Hoʻopili kēia i ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻāina wai kahakai, ka hoʻomalu ʻana i nā ʻano invasive e like me Spartina alterniflora, ka mālama ʻana i ka haumia kaiapuni, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka nohona kūlohelohe.

Hoʻoikaika nā mea kākau i ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā ʻāina pulu kūlohelohe a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka noho ʻana, ʻoi aku hoʻi no nā manu wai kahakai e hilinaʻi nui nei i nā wahi noho waena. Manaʻo lākou i ka nānā mau ʻana i nā mea haumia, nā ʻano hoʻokele waiwai eco-friendly, a me nā kaohi ʻana i nā agrochemical a me nā lāʻau antibiotic ma nā kahakai e hoʻēmi i nā hopena hana kanaka a hoʻoponopono i nā paio kanaka-manu.

Ua hoʻokumu ke aupuni koʻikoʻi o Kina i ka pahuhopu nui e hoʻopau iā Spartina invasive ma kahakai i ka makahiki 2022. ʻO nā pilikia i ka hoʻokō ʻana i kēia pahuhopu, ʻo ia ka hoʻopili ʻana i nā ʻano hana i nā kūlana kūloko, hoʻēmi i nā hopena o ka papahana ma ke kaiapuni kūloko a me nā mea olaola, a me ka pale ʻana i ka hoʻouka hou ʻana iā Spartina e hiki mai ana. He mea koʻikoʻi ka hoʻihoʻi ʻana i ka noho ʻana ma hope o ka hoʻopau ʻia ʻana o Spartina e hana i nā wahi noho manu wai kūpono.

Manaʻo nā mea kākau he mau manawa kūpono no ka hoʻomaikaʻi hou ʻana i ka mālama ʻana i nā manu wai a me ka pale ʻana i ka ʻāina wai kahakai ma Kina ma o ka hoʻoholo ʻana a me nā hana i hoʻokumu ʻia i ka hōʻike. Pono nā ala ʻepekema no ka hoʻoponopono ʻana i nā pilikia a me ka mālama ʻana i ka mālama lōʻihi o nā manu wai kahakai a me ko lākou mau wahi noho.

Sources:

Zhijun Ma et al, Nā hoʻokō, nā pilikia, a me nā ʻōlelo paipai no ka mālama ʻana i nā manu wai ma nā ʻāina wai kahakai o Kina, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.