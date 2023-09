Hana ʻo Ranatec i nā lako hana hōʻailona no ka Square Kilometer Array Observatory

Ua koho ʻia ʻo Ranatec, kahi hui o ka hui Qamcom a me kahi mea hoʻolako alakaʻi o nā mea hoʻāʻo a me ke ana ʻana no ka RF a me nā noi microwave, ua koho ʻia e Qamcom Research and Technology no ke kūkulu ʻana i ka lako hana hōʻailona holomua no ka Square Kilometer Array Observatory (SKAO). ʻO ka SKAO kahi hui aupuni e hana ana e kūkulu i nā telescope lekiō ikaika loa o ka honua ma Australia a me ʻApelika Hema.

E hoʻohana ʻia nā telescopes SKAO no nā haʻawina like ʻole me ka ʻimi ʻana i ke ao holoʻokoʻa, ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū a me nā galaxies, a me ka ʻimi ʻana i ke ola extraterrestrial. ʻO ka hana a Ranatec i ka papahana ʻo ia ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻokō ʻana i nā ʻano hopena koʻikoʻi no nā telescopes.

He mea koʻikoʻi kēia koho no Ranatec, no ka mea, ʻaʻole ia e hōʻike wale i ko lākou akamai i ka hoʻokele hōʻailona akā hoʻoikaika pū i ko lākou kūlana ma ke ʻano he mea hāʻawi i nā hopena turnkey no ka hoʻomohala ʻana a me ka hana ʻana. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o Ranatec a me Qamcom Research and Technology e hoʻonui hou i ko lākou hiki ke hoʻohuli i nā manaʻo a me nā mea hou i nā hopena maoli.

Ua hoʻomaikaʻi ʻo Bengt Münter, Luna Hoʻokele ma Qamcom, iā Ranatec no kā lākou moʻolelo i ka hāʻawi ʻana i nā hopena hou a me ko lākou akamai i ka hana ʻana i nā mea hoʻāʻo a me nā ana. Ua ʻōlelo ʻo ia he mea koʻikoʻi ke komo ʻana o Ranatec i ka hoʻohui ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana i ka ʻōnaehana hoʻopaʻa meaʻai helu kiʻekiʻe no ka papahana SKAO.

ʻO ka hana Qamcom SKAO he ʻāpana ia o ka laulima ākea ākea a hiki i 2027. Na Qamcom ke kuleana no ka hoʻohui ʻana i nā ʻāpana mai nā mea hoʻolako ʻē aʻe i ka ʻōnaehana nui. Hoʻopili pū ʻia ka papahana me ka Onsala Space Observatory a me Chalmers University of Technology, ʻelua mau mea pāʻani alakaʻi i ke kūkulu ʻana i nā telescopes SKAO.

Manaʻo ʻo Ranatec i kēia manawa he manawa kūʻokoʻa no ka ulu ʻana a me kahi manawa e hana pū ai me nā alakaʻi ʻike maka i ka ʻenehana Swedish a me ka noiʻi ākea. Hoʻohanohano ʻia ka hui i ke koho ʻia ʻana no kēia papahana hanohano a ke kakali nei i ka hāʻawi ʻana i ka holomua o ka SKAO Observatory.

