ʻO nā lāʻau'alopelo a me ka hopena i nā koʻa

I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike nui ʻia ka hopena o nā lāʻau lapaʻau ma luna o nā koʻa mai ka poʻe ʻepekema a me nā mea hoʻokele kaiapuni. He lāʻau lapaʻau a hoʻohana ʻia nā lāʻau antibiotic i mea hoʻohui i nā holoholona e hāpai i ka ulu. Eia nō naʻe, he mea nui e hoʻomaopopo ʻaʻole hana nā antibiotic i nā maʻi maʻi.

He mau kaiaola olaola nā ʻākoʻakoʻa e noho ana i nā ʻano mea like ʻole o ke kai, ʻo ia hoʻi ke koʻa, ʻo ia hoʻi nā holoholona e hoʻopuka ana i kahi exoskeleton paʻakikī a pōhaku. Pilikia kēia mau kaiaola maʻalahi i nā ʻano hoʻoweliweli like ʻole, e like me ka hoʻololi ʻana i ke aniau, e pili ana i nā loli nui o ka Honua i ka wā lōʻihi e hiki ke hana kūlohelohe a i ʻole ma muli o nā hana kanaka.

Ua hōʻike ʻia nā haʻawina e hiki i nā lāʻau antibiotic ke loaʻa i nā hopena pōʻino i nā koʻa. Ke hoʻohana ʻia nā lāʻau antibiotic i ka lāʻau lapaʻau kanaka a holoholona paha, hiki iā lākou ke komo i ke kaiapuni ma o nā mea kanu hoʻomaʻemaʻe wai a i ʻole ka holo ʻana mai nā hana mahiʻai. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka loaʻa ʻana o nā lāʻau antibiotic i loko o ka wai a puni, e hoʻopilikia ana i nā kaiaola koʻa.

Ua hōʻike ʻia ka noiʻi ʻana e hiki ke hoʻopau i ke koena o ka maʻi bacteria i loko o nā ʻaʻa koʻa. ʻO ka maʻi bacteria nā mea ola pū hoʻokahi e noho kokoke ana ma nā wahi a pau o ka Honua, me nā mea ola ʻē aʻe. He kuleana koʻikoʻi lākou i ka mālama ʻana i ke olakino o nā kaiaola a me ke kōkua ʻana i nā kaʻina hana koʻikoʻi.

ʻAʻole hiki i nā lāʻau antibiotic ke pepehi wale i nā bacteria pōʻino akā i nā mea pono pū kekahi. Hiki i kēia pilikia ke loaʻa i nā hopena lōʻihi no nā ʻāʻanuʻu no ka mea ua komo ka bacteria i ka haki ʻana o nā mea olaola, ka hoʻokele waiwai, a me ka pale ʻana i nā pathogens. ʻO ka emi ʻana o nā hua bacteria maikaʻi hiki ke hoʻopilikia i ka hiki ʻana o nā koʻa koʻa ke hoʻōla mai nā pilikia e like me ka piʻi ʻana o ka wai.

Ma waho aʻe o nā lāʻau antibiotic, hiki i nā hana kanaka ʻē aʻe e like me ka hoʻokuʻu ʻana i nā kemika i loko o ke kaiapuni hiki ke hoʻopilikia pū i nā koʻa. ʻO nā kemika he mau mea i hana ʻia mai ʻelua mau ʻātoma a ʻoi aʻe paha i hui pū ʻia ma kahi ʻāpana paʻa a me ke ʻano. Hiki i kēia mau mea kemika ke hoʻololi i ke ʻano o ka wai kai, e pili ana i ka ulu a me ka ulu ʻana o nā ʻākoʻa a me nā mea ola ʻē aʻe o ke kai.

He mea pōʻino ke hoʻoweliweli ʻia nā ʻākoʻa mai ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me nā pilikia ʻē aʻe i hoʻoulu ʻia e ke kanaka. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hopena o nā lāʻau antibiotic a me nā kemika ʻē aʻe i kēia mau kaiaola palupalu. ʻO ka hoʻoikaika ʻana e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o nā lāʻau antibiotic i loko o ke kaiapuni a me ka hoʻoikaika ʻana i nā hana hoʻomau he mea nui i ka mālama ʻana i ke olakino a me nā ʻano like ʻole o nā koʻa.

Sources:

– Hui Ola Ola

– National Oceanic and Atmospheric Administration