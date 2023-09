Hoʻokō Pōmaikaʻi ʻo ISRO i ka hana TL1I ma kāna mokulele mokulele

ʻO ka hoʻopau hou ʻana o ka Trans-Lagrangian Point 1 Insertion (TL1I) maneuver e ka Indian Space Research Organization (ISRO) e hōʻike ana i kahi holomua koʻikoʻi i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Aia ka mokulele i kēia manawa ma kahi ala pololei i ka lae Sun-Earth L1. Ma kahi o 110 mau lā, e hana ʻia kahi hana hoʻomalu e hoʻokomo i ka mokulele i loko o ka orbit a puni L1.

Ua kūleʻa mau ʻo ISRO i ka hoʻoili ʻana i nā mea i nā kūlana lani makemake i ka lewa. ʻO ka hana TL1I e hōʻailona ana i kā lākou hana ʻelima mau hana ma kēia ʻano. Hoʻokumu hou kēia hana kupaianaha i ka noho ʻana o India a me ke akamai i ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana.

ʻO ka Lae Trans-Lagrangian 1 (L1) he lae ma ka lewa ma waena o ka Lā a me ka Honua. ʻO ia kekahi o nā kiko Lagrangian ʻelima i ka ʻōnaehana Sun-Earth kahi e kaulike ai nā mana gravity ma waena o nā kino lani ʻelua a me ka mokulele. Ma ka hoʻokomo ʻana i ka mokulele i loko o ka orbit a puni L1, hiki iā ISRO ke aʻo a nānā pono i ka ʻōnaehana Sun-Earth.

ʻO ka hoʻokō kūleʻa o ka TL1I maneuver e hōʻike ana i ka pololei a me ka hiki ke ʻenehana o ISRO. He hōʻike ia i ka hoʻolālā a me ke akamai o ka hui i ka hoʻokele ʻana a me ka hoʻomalu ʻana i nā mokulele mokulele i ka ākea o ka lewa. Hāʻawi kēia holomua i ke ala no ka ʻimi ʻana a me ka holomua ʻepekema i ka wā e hiki mai ana.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka kūleʻa o ISRO i ka hoʻoili ʻana i nā mea ma nā ala kikoʻī i nā wahi lani e hōʻike ana i ko lākou kūpaʻa i ka holomua ʻana i ka ʻimi ākea. He mea koʻikoʻi ka hana TL1I i kā lākou huakaʻi i ka ʻike a me ka hoʻohana ʻana i ka hiki o ka ʻōnaehana Sun-Earth.

Sources:

- MAKAHIKI