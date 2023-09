Hoʻomaka ʻo Aditya-L1 Space Observatory o India i nā hoʻokolohua ʻepekema

Ua hoʻomaka ʻo Aditya-L1 i ka hoʻokolohua ʻepekema mua loa o India. Ua hoʻopau maikaʻi ʻo ia i kāna hana hope loa i ka honua, ʻo ka Trans-Lagrangian Point 1 Insertion (TL1I), ma Kepakemapa 19, 2023, a haʻalele i ka pōʻaiapili umekaumaha o ka Honua. Ke hele nei ʻo Aditya-L1 i kahi orbit halo a puni ʻo Lagrange Point 1 (L1), aia ma 1.5 miliona mau kilomita mai ka Honua. ʻO kēia wahi hoʻolālā e hāʻawi i ka mokulele me ka nānā ʻole o ka Lā no kāna misionari holoʻokoʻa ʻelima makahiki.

Hoʻolako ʻia ʻo Aditya-L1 me ʻehiku mau uku, ʻehā mau mea kani mamao a me ʻekolu mau mea kani. ʻO nā uku hoʻonaʻauao mamao e pili ana i ka Visible Emission Line Coronagraph (VELC), Solar Low Energy X-ray Spectrometer (SoLEXS), Solar Ultraviolet Imaging Telescope (SUIT), a me High Energy L1 Orbiting X-ray Spectrometer (HEL1OS). ʻO nā uku i loko o ka hale ka Aditya Solar Wind Particle Experiment (ASPEX), Plasma Analyzer Package for Aditya (PAPA), a me Advanced Tri-axial High-Resolution Digital Magnetometers.

ʻO VELC, ka uku nui, he coronagraph reflective i hoʻolālā ʻia e ālai i ka mālamalama o ka Lā, e ʻae wale i ke corona e ʻike ʻia. Hōʻike pū ia i kahi spectrograph multi-slit no ke aʻo ʻana i ka corona solar ma o ke kiʻi a me ka spectroscopy. E aʻo ʻo SoLEXS a me HEL1OS i nā lapalapa o ka lā ma ke ana ʻana i nā kukui X palupalu a paʻakikī i hoʻopuka ʻia e ka Lā. ʻO SUIT, he telescope ultraviolet, e kiʻi i ka pā o ka lā ma kahi kokoke-ultraviolet hawewe lōʻihi, e hāʻawi ana i ka nānā ʻana i ka photosphere a me ka chromosphere.

ʻO ka ASPEX kahi mea hoʻokalakupua e aʻo i ka haku mele ʻana a me ke ʻano o nā ʻāpana like ʻole i ka makani lā. E kālailai ʻo PAPA i nā ion makani makani a me ko lākou haku ʻana. Na nā magnetometers ma luna o ka moku e ana i ke kahua magnetic interplanetary ma ka lewa, e kōkua ana e hoʻomaopopo i ka hopena o ka hana o ka lā ma nā māla magnetic.

E hāʻawi ʻo Aditya-L1 i ka ʻike koʻikoʻi e pili ana i kekahi mau kumuhana, e pili ana i ka hoʻomehana coronal, ka hoʻoikaika ʻana o ka manawa, nā lapalapa o ka lā, a me ka hoʻolaha ʻana o nā ʻāpana a me nā māla i loko o ke kikowaena interplanetary. E aʻo pū ia i nā papa luna o ka lewa lā, e ana i nā ʻano plasma, e noiʻi i ka dynamics o ka coronal mass ejections, a e ʻimi i ka wikiwiki o ka makani lā, ma waena o nā pahuhopu ʻē aʻe.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ua hoʻolālā pono ʻia nā mea hana ʻepekema a Aditya-L1 e nānā a nānā i ka lewa o ka lā, e hiki ai ke hoʻomaopopo nui i ke ʻano o ka Lā a me kona hopena i ka honua.

