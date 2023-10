Hiki i ka Pōhaku pele i ʻoki ʻia ke paʻa i ke kī no ka wehe ʻana i ke kalapona?

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi kahua ʻāina e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Kaleponi, Davis, a me Cornell University i kahi hopena kūpono i ka pilikia o ka wehe ʻana i ke kalapona. Ma ka hoʻohui ʻana i ka pōhaku lua pele i ʻoki ʻia i ka ʻāina mahiʻai, ua ʻike kēia mau ʻepekema i kahi ala e mālama ai i ke kalapona i loko o ka lepo, ʻoiai ke alo o nā kūlana maloʻo loa. Ua paʻi ʻia kēia hanana hoihoi ma ka puke pai Environmental Research Communications.

ʻO ke kaʻina hana ma hope o kēia hana hou i kapa ʻia ʻo rock weathering. I ka hui ʻana o ka wai ua me ka pōhaku lua pele, hoʻopaʻa ʻo ia i ke kalapona kalapona mai ka lewa a paʻa pono i loko o ka pōhaku. ʻO ka mea maʻamau, hana kēia kaʻina hana ma luna o nā miliona mau makahiki, e lohi loa i ka pale ʻana i ka hoʻomehana honua. Eia nō naʻe, ma ka wāwahi ʻana i ka pōhaku i loko o kahi lepo maikaʻi, ua hoʻokō ka poʻe ʻepekema i ka hoʻolalelale ʻana i ka ʻino pōhaku.

Ua manaʻo nā haʻawina mua e hiki i kēia ʻano hoʻonui ʻia o ka ʻino pōhaku ke mālama i 215 biliona toni kalapona i loko o nā makahiki he 75 e hiki mai ana, inā e hoʻokō ʻia ma nā ʻāina mahiʻai a puni ka honua. Eia nō naʻe, a hiki i kēia manawa, ʻaʻole i hoʻāʻo ʻia ka ʻenehana i nā anuanu maloʻo.

Ua hōʻike maikaʻi ʻia kēia haʻawina kula hou e hiki i ka pōhaku pele i ʻoki ʻia ke lilo i mea hana waiwai no ka mālama ʻana i ke kalapona, ʻoiai ma lalo o nā kūlana maloʻo. He mea koʻikoʻi paha ka hopena o kēia ʻike, no ka mea, hāʻawi ia i kahi ala maikaʻi e hoʻēmi ai i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a hoʻemi i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ke kinoea ʻōmaʻomaʻo. Ma ka hoʻokomo ʻana i kēia ʻenehana i loko o nā hana mahiʻai, hiki i ka poʻe mahiʻai ke kōkua i nā hana hoʻoneʻe kalapona ʻoiai e hoʻomau ana i ka mahi ʻana i kā lākou mea kanu.

Ke hoʻomau nei ka honua i ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i ka pono wikiwiki no ka hoʻemi ʻana i ke kalapona, hāʻawi nā ʻike o ka noiʻi i ka manaolana a me ka hoʻoikaika. Pono ka noiʻi hou ʻana a me nā hoʻāʻo ʻana, akā ʻo ka hiki ke hana i ka pōhaku lua pele i ʻoki ʻia i ke kuleana koʻikoʻi i ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau, he mea hoihoi ia e noʻonoʻo ai.

NPP

He aha ka ʻino pōhaku?

He hana maʻamau ka hoʻoheheʻe ʻana i ka pōhaku i ka hana ʻana o nā minelala i loko o nā pōhaku me nā kinoea ea, e like me carbon dioxide, e hana i nā pūhui hou a i ʻole e hoʻoheheʻe i nā mea i loaʻa. I ka wā lōʻihi, hiki i kēia kaʻina hana ke wehe i ke kalapona mai ka lewa a mālama i loko o nā pōhaku.

Pehea e hiki ai i ka pōhaku pele i ʻoki ʻia ke hoʻomaikaʻi i ka wā pōhaku?

ʻO ka ʻohi ʻana i nā pōhaku lua pele i loko o kahi lepo maikaʻi e hoʻolalelale i ke kaʻina hana o ka ʻino pōhaku. Ma ka hoʻonui ʻana i ka ʻili o nā ʻāpana pōhaku, ʻoi aku ka nui o ke kalapona dioxide e hiki ke hana me nā mineral i ka manawa pōkole, me ka laka pono ʻana i ke kalapona.

He aha nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka pōhaku lua pele i ʻoki ʻia ma nā ʻāina mahiʻai?

Ma ka hoʻokomo ʻana i ka pōhaku lua pele i ʻoki ʻia ma nā ʻāina kanu, hiki ke hopu ʻia ke kalapona dioxide mai ka lewa a mālama ʻia i loko o ka lepo. ʻAʻole kōkua wale kēia i ka hoʻēmi ʻana i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau akā hoʻomaikaʻi pū kekahi i ka maikaʻi o ka lepo a me ka momona. Eia kekahi, hiki i ka poʻe mahiʻai e hoʻohana ana i kēia ʻenehana ke kōkua i nā hana hoʻoneʻe kalapona honua ʻoiai e mālama ana i kā lākou huahana mahiʻai.

Hiki ke hoʻohana ʻia ka pōhaku pele i ʻoki ʻia i nā ʻano piʻi?

ʻOiai ka nānā ʻana o nā haʻawina mua i ka hiki ʻana o ka pōhaku pele i ʻoki ʻia i nā ʻano piʻi, ua hoʻāʻo ʻia ka noiʻi kahua hou i kahi ea maloʻo. Ua hōʻike ʻia nā hopena i loko o nā kūlana maloʻo, hiki ke mālama maikaʻi ʻia ke kalapona i ka lepo me kēia ʻano. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka nui o ka noiʻi a me ka hoʻāʻo ʻana no ka hoʻomaopopo piha ʻana i kona pono a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻokoʻa.