Ke Ana'ana i ke 'ano o ka nalu ma ka Media Ho'ololi Manawa

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Eastern Finland a me ke Kulanui ʻo Tampere ua ʻimi i ka ʻano o nā nalu ma nā pāpaho like ʻole manawa. Ma ka noʻonoʻo ʻana he ʻokoʻa ka wikiwiki o ka nalu me ka manawa, ua hoʻomohala nā mea noiʻi i ka mea a lākou i kapa ai he hoʻohālikelike hawewe wikiwiki. E noʻonoʻo ana kēia hoʻohālikelike i nā hopena relativistic a loaʻa nā hopena i nā ʻano like ʻole.

I kā lākou noiʻi ʻana, ʻike nā mea noiʻi ʻo ka hoʻohālikelike hawewe wikiwiki e ʻae wale i nā hoʻonā i ka holo ʻana o ka manawa i mua, e hoʻokumu ana i kahi kuhikuhi kūpono o ka manawa a i ʻole ka "pana o ka manawa." ʻOiai e hoʻoholo pinepine ʻia ke kuhikuhi o ka manawa ma ka hoʻonui ʻana i ka entropy, hōʻike kēia noiʻi ʻoiai ma ka pae o nā ʻāpana hoʻokahi, aia kahi kuhikuhi paʻa o ka manawa.

Hoʻoholo ʻia ka hoʻopaʻapaʻa lōʻihi i ʻike ʻia ʻo ka hoʻopaʻapaʻa ʻo Abraham–Minkowski. Hoʻopuka ʻo ia i ka nīnau e pili ana i ka manawa o ka mālamalama ke komo ʻo ia i kahi ʻano. Ua ʻike ka poʻe noiʻi, e like me ka ʻike o ka nalu, ʻaʻohe loli i ka manawa.

Eia kekahi, hiki i ka hoʻohālikelike hawewe wikiwiki ke hoʻohālikelike analytical o nā nalu i nā mea hoʻololi manawa. He mea waiwai nui kēia no ka mea hiki iā ia ke aʻo i nā kūlana i hiki ke loaʻa ma mua ma o nā hoʻohālikelike helu. Hāʻawi ka ʻimi noiʻi i nā ʻike i nā hanana e like me ke ʻano o nā nalu i loko o nā kristal manawa photonic i hoʻopilikia ʻia, kahi i uhaki ʻia ai ka mālama ʻana i ka ikehu ma muli o ka curved space-time i ʻike ʻia e ka nalu.

He mau manaʻo koʻikoʻi kēia haʻawina no nā wahi like ʻole, e pili ana i nā hopena optical o kēlā me kēia lā, nā hoʻokolohua hoʻokolohua o ka relativity maʻamau, a me ka loaʻa ʻana o ka ʻike hohonu o ke kuhikuhi i makemake ʻia o ka manawa.

