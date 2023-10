Nanophotonic Electron Accelerators: Miniaturizing Particle Accelerators

Ua holomua nui ka hui o nā mea noiʻi i ka hoʻoemi ʻana i nā mea hoʻoheheʻe ʻeleʻele ma o ka hoʻomohala ʻana i nā nanophotonic electron accelerators. ʻO kēia mau mea hoʻolalelale hou, ʻo ia ka nui o kahi puʻupuʻu kamepiula, hoʻohana i nā lasers e hoʻonui wikiwiki i ka wikiwiki o nā electrons. ʻO ka holomua o nā electrons me ka hoʻohana ʻana i kahi mea nano e hoʻokokoke iā mākou i ka hiki ke hoʻokō pololei i ka radiotherapy kūloko me ka hoʻohana ʻana i nā endoscopes i ka wā e hiki mai ana.

ʻO nā mea hoʻokele waiwai nā mea pono i nā ʻoihana like ʻole, nā kahua noiʻi, a me ka ʻoihana olakino. Eia nō naʻe, ʻoi aku ka nui o kēia mau mīkini a koi i kahi nui o ka nui. ʻO ka hoʻohana ʻana i ka wikiwiki e pili ana i ka laser i loko o kahi nanostructure photonic e hāʻawi i kahi koho microscopic hiki ke hōʻemi nui i nā kumukūʻai a me ka nui o nā hāmeʻa.

A hiki i kēia manawa, ʻaʻohe hōʻike paʻa o ka loaʻa ʻana o ka ikehu nui i nā nanophotonic electron accelerators. Eia nō naʻe, ua hōʻike maikaʻi ʻia kahi hui o nā physicists laser ma Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) i ka mea mua nanophotonic electron accelerator. Ua hui pū ʻia kēia hoʻokō me kahi holomua like e nā hoa hana ma ke Kulanui ʻo Stanford.

ʻO kēia mau nanophotonic accelerators he mea liʻiliʻi loa, me nā hale e ana i nā nanometer liʻiliʻi wale nō. Ua hiki i nā mea noiʻi ke ana wikiwiki i nā electrons i loko o kēia mau hale me ka hoʻohana ʻana i nā pulse laser ultrashort. ʻOiai e like paha kēia me kahi hoʻokō haʻahaʻa, he mea koʻikoʻi ia ma ke kahua o ka physics accelerator.

ʻO ka pahuhopu nui ka hoʻomau ʻana i ka hoʻonui ʻana i ka loaʻa ʻana o ka ikehu a me ka electron current i mea e hana ai i nā accelerators particle ma kahi chip kūpono no nā noi olakino. No ka hoʻokō ʻana i kēia, pono nā mea noiʻi e hoʻonui i nā hale a i ʻole e kau i nā kaha he nui ma kahi kokoke i kekahi.

Ke hana pū nei nā hoa hana ma ke Kulanui ʻo Stanford i ka hoʻokō ʻana o "Accelerator on a chip" i ka hui pū ʻana me ka hui FAU. Hāʻawi kālā ʻia ka hana hui e ka Gordon and Betty Moore Foundation.

