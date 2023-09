Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua ʻike nā mea noiʻi i nā niho mōʻalihaku mai kahi mea ʻiole liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo Sikuomys mikros, ka mea i kapa ʻia ʻo ka "iole hau," i noho ma kahi o 70 miliona mau makahiki i hala ma Alaska i kēia manawa. ʻO ka nui o ka ʻiole hale, ua ulu ka mea ola i loko o ke anuanu a me ka pōʻeleʻele o ka hoʻoilo Arctic, me nā ʻano dinosaur like ʻole. ʻO nā niho, he 1 a 1.5 millimeters wale nō ka nui, ʻike ʻia i loko o ka sediment i hōʻiliʻili ʻia mai ʻekolu mau wahi kaʻawale o ka Prince Creek Formation, kahi wahi i waiwai me nā mōʻalihaku dinosaur. Ua ʻokoʻa nā niho mai nā niho o kona ʻohana pili e hoʻokaʻawale iā ia ma ke ʻano he ʻano hou. ʻOiai ka liʻiliʻi o ka ʻike e pili ana i ka ʻano a me ke ʻano o ka noho ʻana o ka mea ʻepekema, manaʻo ka poʻe ʻepekema ua hoʻomau ʻo ia i ka hoʻoilo a puni ka hoʻoilo, e hānai ana i nā iniseti a me nā mea ʻē aʻe e mālama ai iā ia iho i loko o ka ʻino. ʻO ka liʻiliʻi liʻiliʻi o ka Sikuomys mikros i manaʻo ʻia he hoʻololi hoʻololi, e ʻae iā ia e koi i ka meaʻai liʻiliʻi i nā mahina hoʻoilo.

ʻO ka Prince Creek Formation, aia ma luna o ka Arctic Circle, hāʻawi i kahi puka aniani kūʻokoʻa i nā poʻe noho prehistoric o ka ʻāina i ka wā o nā dinosaurs. ʻO ka loaʻa ʻana o nā niho "iole hau" e hoʻohui i ko mākou ʻike i nā ʻano kaiaola like ʻole i noho ma ka Arctic kahiko, e hoʻopiʻi nei i kā mākou mau manaʻo mua e pili ana i nā palena o ke ola ma nā kaiapuni koʻikoʻi.

Source: Journal of Systematic Palaeontology (ʻAukake 2021)