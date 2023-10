ʻO kahi hanana kipi: DeepMB hiki i ka manawa maoli, kiʻekiʻe kiʻekiʻe Optoacoustic kiʻi.

Ua loaʻa i nā mea noiʻi kahi ʻike hou loa ma ke kahua o ke kiʻi lāʻau lapaʻau, e hoʻoponopono ana i ka paʻakikī lōʻihi o ka loaʻa ʻana o nā kiʻi kiʻekiʻe me ka hoʻohana ʻana i ka multispectral optoacoustic tomography (MSOT). ʻO MSOT kahi ʻenehana ʻokiʻoki i hiki ke ʻike a loiloi i nā maʻi like ʻole e like me ka maʻi maʻi umauma a me ka muscular dystrophy. Eia nō naʻe, ʻo ka hana hoʻopau manawa i koi ʻia e hana i nā kiʻi kikoʻī ua kaupalena ʻia kāna pono lapaʻau.

No ka lanakila ʻana i kēia pilikia, ua hoʻomohala nā mea noiʻi iā DeepMB, kahi hoʻolālā hoʻonaʻauao hohonu e hiki ai i ka manawa maoli, kiʻi kiʻi optoacoustic kiʻi. Hoʻopili ʻo DeepMB i ka ʻokoʻa ma waena o ka wikiwiki o ke kiʻi ʻana i ka manawa maoli a me ka maikaʻi o ke kiʻi i loaʻa ma o ke kūkulu hou ʻana i nā kumu hoʻohālike. Hoʻokō ia i kēia ma ka hōʻike ʻana i ke kūkulu hou ʻana i ke kumu hoʻohālike me ka hoʻohana ʻana i kahi pūnaewele neural hohonu.

ʻO ka mea e hoʻokaʻawale ai iā DeepMB ʻo kāna hana kupaianaha. Ma ke aʻo ʻana i ka ʻōnaehana ma nā hōʻailona optoacoustic synthesized a me nā kiʻi ʻoiaʻiʻo i hana ʻia ma o ke kūkulu hou ʻana i nā kumu hoʻohālike, ua hoʻokō ka poʻe noiʻi i ke kūkulu hou ʻana i ke kiʻi optoacoustic pololei i loko o 31 milliseconds wale nō i kēlā me kēia kiʻi. ʻOi aku ka wikiwiki o kēia ma kahi o 1000 mau manawa ma mua o nā algorithms hou, ʻoiai ka mālama ʻana i ka pau ʻole o ka maikaʻi o ke kiʻi, e like me ka mea i hōʻoia ʻia ma o nā loiloi qualitative a me quantitative o kahi ʻikepili like ʻole o nā kiʻi vivo.

He hohonu ka hopena o DeepMB. Hoʻohiki ia e hāʻawi koke i nā kauka i nā kiʻi MSOT kiʻekiʻe me ka nānā ʻole i ke kūlana o ka mea maʻi a i ʻole kahi o ke kino e nānā ʻia nei. Ke wehe nei kēia holomua i ka hiki ke kiʻi ʻokoʻa kiʻekiʻe, multispectral contrast imaging ma o ka lima optoacoustic tomography e lilo i ʻāpana maʻamau o ka hana lapaʻau. Hiki iā ia ke hoʻololi i nā haʻawina olakino a me ka mālama maʻi ma o ka hoʻolako ʻana i nā limahana mālama olakino me kahi mea hana ikaika no ka hana ʻana i nā diagnoses pololei a hāʻawi i ka mālama maikaʻi.

I ka hopena, hōʻike ʻo DeepMB i kahi holomua nui i ka optoacoustic imaging. ʻOi aku kona maʻalahi ma mua o MSOT i nā ʻano hana kiʻi ʻē aʻe e like me ke ultrasound, x-ray, a me ka magnetic resonance imaging. Ke hoʻomau nei ʻo DeepMB i ka ulu ʻana, hiki iā ia ke lilo i pōhaku kihi o ke kiʻi lāʻau lapaʻau hou, e hāʻawi ana i nā hopena kiʻekiʻe i nā wikiwiki i ʻike ʻole ʻia a hoʻololi i ke kahua no ka maikaʻi.

