He Kuʻuna no ka hoʻonui ʻana i ka superconductivity māmā o K₃C₆₀

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi hoʻolālā e hoʻonui ai i ka superconductivity māmā o ka mea K₃C₆₀. ʻO ka Superconductivity ka hiki i kekahi mau mea ke hoʻokele i ka uila me ka liʻiliʻi o ke kū'ē, e makemake nui ʻia no nā noi ʻenehana like ʻole. ʻO K₃C₆₀ kahi superconductor organik e hōʻike ana i ka pale ʻole i ka wā e ʻike ʻia ai i nā pulses optical infrared mid-infrared.

Ua hoʻomaikaʻi maikaʻi ka hui o nā mea noiʻi mai ka Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Università degli Studi di Parma, a me ke Kulanui o Oxford i ke kiʻi-susceptibility o K₃C₆₀ e ʻelua kauoha o ka nui. Ua hoʻohana ʻia kēia hanana i ka hoʻohana ʻana i kahi kumu optical tunable, hiki i ke alapine o 10 THz.

Ma nā hoʻokolohua mua, ua hoʻokō mua nā mea noiʻi i ka pae superconducting ma K₃C₆₀ me ka hoʻohana ʻana i ka ikehu kiʻekiʻe kiʻekiʻe. Eia nō naʻe, ua kālele kēia haʻawina i ka ʻimi ʻana i ka hauʻoli o ka mea me ka ikaika haʻahaʻa, i hana ʻia ma ka hoʻohana ʻana i kahi kumu terahertz.

ʻAʻole maopopo loa ka ʻepekema kumu ma hope o kēia hoʻonui. Eia nō naʻe, ke manaʻoʻiʻo nei nā mea noiʻi e hui pū nā molecular vibrations me nā moku'āina uila o ka mea, hoʻonui i ka pairing a me ka coherence e pono ai no ka superconductivity. Ua hiki i ka hui ke hoʻomau i kahi kūlana superconducting lōʻihi ma ka lumi wela no ka lōʻihi o 10 nanoseconds.

ʻAʻole wale kēia noiʻi e hoʻomālamalama i nā mīkini i lalo o ka superconductivity māmā i K₃C₆₀ akā hoʻolauna pū kekahi i kahi hoʻolālā e hiki ke hoʻolōʻihi i ka superconductivity kiʻi. Loaʻa kēia i nā hopena kūpono no ka hoʻomohala ʻana i nā ʻenehana quantum māmā. Ke hoʻolālā nei nā mea noiʻi e aʻo i nā waiwai o kēia mokuʻāina transient a hoʻohālikelike iā lākou i ka equilibrium superconductivity.

ʻO ka holoʻokoʻa, hōʻike kēia haʻawina i kahi hana nui i mua i ka hoʻonui ʻana i ka superconductivity o nā mea me ka hoʻohana ʻana i ka māmā a wehe i nā mea hou no ka holomua ʻenehana e hiki mai ana.

Sources:

- E. Rowe et al, Hoʻonui i ka resonant o ka superconductivity kiʻi kiʻi ma K3C60, Nature Physics (2023).

Nā wehewehena:

- Superconductivity: ʻO ka hiki i kekahi mau mea ke alakaʻi i ka uila me ka ʻaneʻane ʻole kūʻē.

– K₃C₆₀: He superconductor organik e hōʻike ana i ke kūʻē ʻole i ka wā e ʻike ʻia ai i nā pulses optical waena-infrared.

– Terahertz (THz): He ʻāpana o ke alapine e pili ana i hoʻokahi trillion pōʻai i kēlā me kēia kekona.

– Kūlana kaulike: He mokuʻāina i loli ʻole nā ​​waiwai o kahi ʻōnaehana me ka manawa.