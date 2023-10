Hiki i nā Resonator Acoustic Nui ke ana pololei o ka ikehu Acoustic

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Harvard a me ke Kulanui ʻo Purdue i kahi hoʻolālā e kāohi a heluhelu i nā hakahaka silika i loko o nā resonator acoustic nui i hana ʻia me 4H silicon carbide (SiC). ʻO kēia mau resonator, e hoʻonui a kānana i nā nalu acoustic, he mau noi like ʻole me ke kelepona RF a me nā ʻenehana quantum. Eia naʻe, he paʻakikī ke ana pololei ʻana i ka ikehu acoustic i mālama ʻia i loko o ia mau manawa. ʻO ka hoʻolālā a ka poʻe noiʻi e pili ana i ka hoʻoponopono ʻana i nā alapine i hoʻopaʻa ʻia a hoʻonui ʻia e nā hemahema o ka resonator. Ua hoʻohana lākou i kahi mea i kapa ʻia he lateral overtone bulk acoustic resonator (LOBAR), i hana ʻia me 4H SiC, e hōʻike i ka mana spin-acoustic o nā hakahaka silika. Ua alakaʻi lākou i ka nānā ʻana i ke alapine alapine a hoʻohana i ka heluhelu optical e nānā i ke ʻano resonance o ka hāmeʻa. ʻO ke ana non-invasive hiki ke hōʻike pololei i nā waiwai acoustic o nā ʻōnaehana microelectromechanical. Ke wehe nei kēia noiʻi ʻana i nā mea hou no ka hana ʻana i nā pono hana hōʻailona hilinaʻi a kiʻekiʻe.

ʻO nā resonator acoustic nui nā hale e hoʻonui ai a kānana i nā nalu acoustic a loaʻa nā noi i ke kelepona RF a me nā ʻenehana quantum.

Puna: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)