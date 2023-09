ʻO ka Comet Nishimura hou: He ʻike kupanaha anei ia?

ʻO ka Comet Nishimura i ʻike hou ʻia, C/2023 P1, ke hoʻopuka nei i ka leo ma waena o ka lehulehu. ʻOiai ʻo kāna alahele e hōʻike ana i kahi kokoke loa i ka Lā a me ka hiki ke ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe, manaʻo ka poʻe loea ʻaʻole hiki ke hāʻawi i kahi hōʻike lewa kupaianaha.

ʻO Comets kekahi o nā mea weliweli loa i loko o ka Pūnaehana Lā, a ʻo ka manaʻolana o ka ʻike ʻana i kahi comet nui ma ko mākou lewa he mea hauʻoli mau. ʻO C/2023 P1 (Nishimura) ka comet i kēia manawa, i ʻike ʻia e ka ʻike hōkū Kepani ʻo Hideo Nishimura ma ʻAukake 12. Ua hiki i nā Astronomers ke hoʻoholo i kona ala ma ke kālailai ʻana i nā kiʻi i ʻike mua ʻia mai Ianuali.

Ua ʻike koke ʻia ʻo Nishimura e hoʻokokoke aku i ka Lā ma mua o ka orbit o Mercury i kēia mahina. I ka manawa i ʻike ʻia ai, ua hōʻike ka comet i ka ʻālohilohi i hiki ke ʻike ʻia e ka maka ʻōlohelohe. Eia naʻe, e hoʻopaʻa ʻia kona ala i kahi kokoke i ka Lā ma ka lewa e like me ka ʻike ʻia mai ka Honua. ʻO ia hoʻi, ʻoiai ua lawa ka mālamalama e ʻike ʻia ma ka lewa pōʻeleʻele, e pili ana paha ia i ka lewa ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā, aneane nalowale i ka ʻālohilohi o ka Lā.

ʻOiai ka liʻiliʻi o ka ʻike, ʻoliʻoli ka poʻe astronomers ma ka honua holoʻokoʻa e pili ana i ke aʻo ʻana a me ka nānā ʻana iā Nishimura. E like me kā ka mea kākau ʻepekema a me ka mea kilo hōkū ʻo David H. Levy i ʻōlelo ai, "Ua like nā Comets me nā pōpoki: he huelo ko lākou, a hana pololei lākou i kā lākou makemake." Loaʻa ka manawa e ʻālohilohi ʻole ai ʻo Nishimura, e hāʻawi ana i kahi ʻike kūikawā i nā pule ʻelua e hiki mai ana. Inā ʻaʻole, aia nō ka manaʻolana no ka ʻike ʻana i nā kometa e hiki mai ana.

Ke mamao loa nā kometa mai ka Lā, ua like lākou me nā pōlele hau lepo, i haku ʻia me ka hau, ka lepo, a me ka pōhaku. I ka hoʻokokoke ʻana o ka comet i ka Lā, wela ka ʻili, e lilo ana nā papa hau i ke kinoea a hū i waho. ʻO kēia kinoea, me ka lepo a me ka ʻōpala, hana i ke ao ʻālohilohi a puni ka nucleus i kapa ʻia he coma. A laila puhi ka makani lā i ke kinoea a me ka lepo mai ka Lā, e hana ana i ka huelo hōʻailona o kahi comet. Hoʻoholo ʻia ka ʻōlinolino o kahi kometa ma muli o ka nui o kona nucleus, kona mamao mai ka Lā, a me kona mamao mai ka Honua.

Ma muli o ka mea a mākou i ʻike ai e pili ana iā Nishimura, ʻaʻole paha he comet nui. Eia kekahi, ʻaʻole kokoke loa i ka Honua. Eia naʻe, manaʻo ʻia ʻo ia e ʻeleu loa a puni ka perihelion, kona wahi kokoke loa i ka Lā. ʻOiai he mea kupanaha ia i ka lani pōʻeleʻele, ʻo ke kūlana o Nishimura e pili ana i ka Lā a me ka Honua he mea paʻakikī ke nānā aku.

Aia kekahi pukaaniani pōkole e ʻike maka iā Nishimura mai Australia mai, kahi e nānā ai ma luna o ka ʻaoʻao komohana ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā. ʻO ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai e hiki mai ana i ka pule o Kepakemapa 20 a 27, i ka wā e kau ai ma kahi o hoʻokahi hola ma hope o ka lā. Eia nō naʻe, kokoke loa ia i ka ʻaoʻao a nalowale paha i ka mālamalama o ka Lā.

ʻOiai aia kekahi mea hiki ke ʻāpana ʻo Nishimura, e hoʻonui ana i kona ʻōlinolino, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka malihini kipa e like me Nishimura. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka huelo o ke kometa i ka wā e pouli ana ka lani. Ua manaʻo ka poʻe nānā i kona lōʻihi ma kahi o ʻeono degere a manaʻo lākou e ulu aʻe i ka hoʻokokoke ʻana o ka comet i ka Lā.

Inā ʻaʻole hāʻawi ʻo Nishimura i ka manaʻo i manaʻo nui ʻia, aia kahi manawa e hiki ai i kahi comet ʻē aʻe, ʻo Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), ke hāʻawi i kahi hōʻike kupaianaha maoli i kēia makahiki aʻe. Ua ʻike ʻia ma mua o kēia makahiki, ua manaʻo nui ʻia kāna hōʻike.

