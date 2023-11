Ua Haʻohaʻo ka mea nona ke kaʻa a me nā mana

Ua hoʻopuʻiwa ʻia ka poʻe kamaʻāina ma kahi noho mālie mai ko lākou hiamoe ʻana e ka puʻu kuli e paʻa ana ma ka lewa, a hoʻoulu i ka haʻalulu i ka honua. ʻO ka makaʻu i hoʻopiʻi ʻia i nā kelepona he nui i nā mākaʻi, ka mea i hōʻea wikiwiki i ke kahua. ʻO ka mea a lākou i ʻike ai, he mea paʻakikī a hoʻopūʻiwa hoʻi—ua pahū ʻia kahi lua nui i ka hale o ke kaʻa kanaka.

I ka hoalaia ana mai o ka mea hoopahaohao, o Romain, mai kona hiamoe ana e na makai, ua loaa iaia ka lono kamahao e loaa ana iaia he hale sunro hou i keia manawa, me ka oluolu o kekahi mea i ike ole ia. ʻOiai he mea pohihihi ke kumu o ka pōʻino, ʻo ka nui o ka hopena i manaʻo ʻia e koi ʻia kahi ikaika nui e wāwahi i ka hale metala. Ua alakaʻi kēia i nā mea puhi ahi i ka manaʻo he meteorite ke kuleana.

I ka manaʻo e hoʻoponopono i ka enigma, ua hoʻoneʻe pono nā poʻe ahi ahi i ke kaʻa ma kona ʻaoʻao, me ka manaʻo e ʻike i kahi ʻike huna i loko. ʻOiai ʻo kā lākou hoʻoikaika ʻana, ʻo ka mea wale nō i loaʻa iā lākou he ʻāpana lāʻau a i ʻole pōhaku, kahi mea e hoʻonui ai i ka manaʻo o ka hoʻowalewale. ʻO nā hopohopo e pili ana i ka radioactivity hiki i nā luna ke hoʻopaʻa i ka wahi, e hoʻonui ana i ka manaʻo o ka hoʻopiʻi a me ka maopopo ʻole.

Ua hoʻomaopopo ʻo Kāpena Matthieu Colobert, ke poʻo ahi ahi, i ka hiki ke loaʻa ka meteorite, me ka ʻōlelo ʻana, "A hiki i ka hōʻoia ʻana i ka mea ʻē aʻe, hoʻokahi. ʻAʻole i loaʻa iā mākou ka mea, no laila ke mau nei ke kānalua. Akā hāʻawi ʻia i ke kūlana o ke kaʻa, hōʻike nā mea āpau i hiki ke hoʻokahi.

ʻAʻole kēia he hanana kaʻawale, no ka mea, ua hoʻopuka nā hōʻike hou i ka nānā ʻana i ka loaʻa ʻana o kahi meteorite nui ma Antarctica ma hope o ke kanu ʻia ʻana ma lalo o ka hau.

Ke waiho nei ka hanana i nā nīnau he nui ʻaʻole i pane ʻia a ʻaʻole i hoʻoholo ʻia ke kumu o ka mea pohihihi. ʻOiai ke hoʻomau nei ka hoʻokolokolo ʻana, waiho ʻia nā kamaʻāina e noʻonoʻo i ka malihini kipa extraterrestrial i waiho ʻia ma hope o kahi lua o ke kaʻa o Romain.

1. He aha ka mea i poino ai ke kaa?

ʻAʻole ʻike ʻia ke kumu maoli o ka pōʻino. Eia nō naʻe, ma muli o ka hopena koʻikoʻi e pono ai e uhaʻi i ka hale metala o ke kaʻa, manaʻo ka poʻe kinai ahi ke kuleana o ka meteorite.

2. Ua loaʻa kekahi mea hōʻike ma ke kahua?

Ua ʻimi pono nā poʻe kinai ahi i ke kaʻa a loaʻa kahi ʻāpana lāʻau a pōhaku paha. ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi ʻia kēia ʻike i kahi pane paʻa, ua hoʻonui ia i ka makaʻu i ka radioactivity a ua koi i nā luna e hoʻopaʻa i ka wahi.

3. ʻO kēia ka manawa mua i hana ai ka meteorite i kahi hanana like?

ʻAʻole, aia nā manawa ma mua kahi i hana ai nā meteorites i nā poʻomanaʻo. Ma mua o kēia makahiki, ua ʻike ʻia kahi meteorite nui ma Antarctica ma hope o ke kanu ʻia ʻana no nā kaukani makahiki.