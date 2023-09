ʻO ka Microscopy Hoʻonui: Ke holomua nei i ka hoʻoholo o nā microscopes māmā

ʻO nā microscopes e hoʻohana ana i nā lens aniani a me ka māmā he pōhaku kihi o ka noiʻi hale hana no nā kenekulia. ʻOiai ʻoi aku ka ikaika o nā mea e like me nā microscopes electron, ʻo kā lākou kumukūʻai kiʻekiʻe a me ka mālama pono ʻana i hiki ʻole iā lākou no ka hapa nui o nā labs. ʻO ka hopena, ʻo nā microscopes confocal, e hoʻohana ana i ka māmā a me nā lens e hoʻonui ai i nā mea, ʻo ia ke koho e hele ai no nā mea noiʻi he nui. Eia nō naʻe, ke kū nei kēia mau microscopes i nā palena i ka wā e hoʻoholo ai i nā mea kokoke i ka lōʻihi o ka nalu o ka mālamalama i hoʻohana ʻia, e alakaʻi ana i ka distortion kiʻi ma o ka diffraction.

ʻO nā microorganisms e like me ka bacteria, fungi, a me nā maʻi maʻi e hāʻule i loko o kēia ʻano nui, e hōʻike ana i nā luʻi no nā microbiologists a me nā pathologists e ʻimi nei e aʻo a ʻike iā lākou. No ka lanakila ʻana i kēia mau pilikia, ua puka mai ke ʻano o ka microscopy hoʻonui i nā makahiki ʻewalu i hala, e hiki ai i nā mea noiʻi ke hoʻomaikaʻi i ka hoʻonā ʻana o nā microscopes maʻamau ma o ka hoʻonui ʻana i ka nui o nā microbes e nānā ʻia.

Hoʻohana ka microscopy expansion i ka polyelectrolyte hydrogel e hoʻonui i nā laʻana. Hoʻopili nui kēia mau gels a pehu ke hoʻohui ʻia ka wai. ʻO nā laʻana, me nā biomolecules kikoʻī e like me nā protein, ua hoʻopaʻa ʻia i kēia matrix gel. I ka pehu ʻana o ka gel, hoʻonui ʻia nā laʻana a hiki i ʻehā mau manawa, e hoʻopau ana i ka distortion i hana ʻia e ka diffraction.

Eia naʻe, pilikia ka microscopy hoʻonui i ka hōʻoia ʻana i ka hoʻonui like ʻana o nā laʻana. ʻO ka loaʻa ʻana o nā paia cell i loko o nā microbes he mea keakea i ka hoʻonui ʻana, me ka pono o nā ʻanuʻu heleuma kikoʻī no kēlā me kēia biomolecule, e hana i ke kaʻina hana-nui a paʻa i ke ʻano o nā ʻano laʻana i hiki ke hoʻonui ʻia.

I Iune 2023, ua hoʻomohala kahi hui o nā mea noiʻi biotech i alakaʻi ʻia e Yongxin Zhao ma ke Kulanui ʻo Carnegie Mellon i kahi kahua microscopy hoʻonui hou i kapa ʻia ʻo µMagnify. Ua hoʻohana kēia kahua i kahi hydrogel e hoʻopaʻa ai i nā biomolecules a puni ka matrix gel, e hopena i ka hoʻonui like ʻana o nā laʻana a hoʻonui i ka laulā o nā mea ola a me nā ʻiʻo i hiki ke nānā ʻia. Eia nō naʻe, ʻelua mau pilikia i hoʻomau ʻia: ʻo ka pilikia o ka pā kelepona a me ka hiki ke hoʻopaʻa inoa a ʻike i nā hale kikoʻī.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o ka pā hale, ua hoʻohui nā mea noiʻi i ka mālama wela me ka cocktail o nā enzyme e hoʻoheheʻe ana i ka paia cell, e hoʻokō i ka hoʻonui kūleʻa o nā ʻano pathogens a me nā ʻiʻo i hoʻopili ʻia, me nā biofilms bacterial a fungal ikaika.

ʻO ka paʻakikī ʻē aʻe e pili ana i ka lepili ʻana i nā protein e ʻike ai i nā hana koʻikoʻi a i ʻole nā ​​​​protein i loko o nā cell ma lalo o ka nānā ʻana. Hoʻohana maʻamau ka lepili ʻana i ka fluorescent, akā ma ke ʻano maʻamau, ʻae wale ʻia ka helu palena o nā kala ma muli o ke kau ʻana o nā lōʻihi nalu. Eia naʻe, ua hoʻomohala ka hui o Zhao i kahi ala holoi-a-hana hou, e hiki ai i nā pōʻai he nui o ka hōʻailona ʻana i hoʻokahi laʻana. Hoʻohui ʻia kēia me ka hoʻonui kiʻi i hoʻonui ʻia e ʻae i ka ʻike ʻana i nā pilina protein lehulehu a me nā hale i 3D.

Hāʻawi ka ʻōnaehana µMagnify i kahi hopena kūpono a maʻalahi hoʻi e hoʻonui i ka mana a me ka versatility o nā microscopes confocal i kēia manawa. Me ke kumu kūʻai he $10 US no kēlā me kēia laʻana, hiki i nā labs honua ke hoʻohana i kēia ʻano hana. Ma nā wahi i kaupalena ʻia i nā kumuwaiwai me kahi kiʻekiʻe o nā pathogens microbial, e like me Sub-Saharan Africa a me Asia Hikina Hema, paʻa ka ʻōnaehana i ka mana nui. Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi polokalamu ʻoiaʻiʻo maoli i kapa ʻia ʻo ExMicroVR no ka ʻike ʻana i ka ʻikepili, e hoʻomaʻamaʻa i ka noiʻi hui ʻana ma waena o nā mea noiʻi lehulehu ma ka laʻana like.

(Source: Yongxin Zhao et al., ʻEpekema Kiʻekiʻe)