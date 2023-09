Aia he ʻeiwa Honua e peʻe nei i loko o kā mākou Pūnaehana Lā?

Ua puka mai nā hōʻike hoihoi no ka noho ʻana o ka honua ʻeiwa i kā mākou ʻōnaehana solar, e like me kahi noiʻi i paʻi ʻia ma The Astronomical Journal. E ʻimi ana ka pepa i nā ʻōpuni ʻokoʻa o nā mea ma ka ʻaoʻao mamao ʻo Kuiper Belt, kahi ʻāpana ʻano diski ma waho aʻe o Neptune kahi home o nā hīnaʻi dwarf a me nā mea Trans-Neptunian Objects (TNOs) he nui. ʻOiai ua loaʻa nā ʻōlelo mua e pili ana i ka noho ʻana o ka honua ʻeiwa e pili ana i ka nānā ʻana o nā TNO e like me Sedna, ua hōʻike ʻia kēia noiʻi hou i kahi ʻano ʻokoʻa.

Hōʻike ka haʻawina e hiki ke wehewehe ʻia ka orbit nui a me ka elongated o Sedna, me ka ʻaoʻao o nā ʻōpuni inclined o nā TNO ʻē aʻe, ma ke ʻano o kahi honua honua. Hōʻike nā hoʻohālikelike kamepiula he 1.5-3 manawa ka nui o kēia honua hypothetical i ka nui o ka Honua a loaʻa iā 250-500 manawa ka mamao ma waena o ka Honua a me ka lā. E hoʻohuli ʻia kona orbit e 30° i ka mokulele o ka ʻōnaehana solar, kahi mea i kapa ʻia ʻo "Kuiper Belt Planet scenario."

ʻO ka loaʻa ʻana o kahi honua honua i loko o ka ʻōnaehana solar waho e loaʻa i nā hopena hohonu i ka ʻepekema honua. Pono ia e loiloi hou i ka wehewehe ʻana o kahi honua, e hoʻokumu paha i kahi papa hou o nā hōkū. Eia kekahi, pono e hoʻoponopono hou ʻia nā kumumanaʻo o ka hoʻokumu ʻana o ka ʻōnaehana solar a me ka hoʻomohala honua.

Hiki ke ho'āʻo ʻia ke kumumanaʻo ma ka ʻimi ʻana i kahi hui o nā TNO ma kahi o 150 manawa ka lōʻihi ma waena o ka Honua a me ka lā. ʻO ka ʻike ʻana o ia mau mea e lilo ia i mea hōʻike no ke ola ʻana o ka honua ʻeiwa. ʻO ka loaʻa ʻana o kekahi mau TNO hou hiki ke hoʻololi i ko mākou ʻike i ke kumu o ka ʻōnaehana solar.

I ka hopena, ʻo ka hiki ke loaʻa ka ʻeiwa o ka honua i loko o kā mākou ʻōnaehana solar kahi ala hoihoi no ka ʻimi hou ʻana a me ka loiloi hou ʻana i ko mākou ʻike no nā wahi i waho o ko mākou wahi lani.

