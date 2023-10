ʻO kahi ʻokoʻa palekana i nā kukui: nā kukui hoʻomehana kukui

Inā ʻoluʻolu ʻoe i ka leʻaleʻa a me ka ʻala o nā ihoiho akā hopohopo e pili ana i ka haumia o ka ea i hiki iā lākou ke hana, e noʻonoʻo e hoʻokomo i kahi kukui hoʻomehana kukui. ʻAʻole like me nā ihoiho kuʻuna e puhi a hoʻokuʻu i nā mea haumia i ka lewa, hoʻomaʻamaʻa nā kukui hoʻomehana i ka wax e hoʻokuʻu i kona ʻala me ka liʻiliʻi o nā mea haumia a me ka ʻole o ke ahi.

Hiki i nā kukui ʻā, inā ʻala a ʻala ʻole paha, hiki ke hana i nā mea ʻala a me ka carbon monoxide, a me nā mea hoʻohuihui kūlohelohe (VOC). Hiki i kēia mau VOC ke alakaʻi i nā pilikia olakino e like me ka nausea, ka noʻonoʻo, ka luhi, ke poʻo, a me ka ʻeha hanu. I kekahi mau hihia, hiki ke komo i loko o ke kahe koko a hoʻopilikia i ka puʻuwai.

ʻOiai ʻo kahi haʻawina i hana ʻia i ka makahiki 2014 i hoʻoholo ai ʻaʻole ʻike nā kukui ʻala i nā pilikia olakino i ʻike ʻia ma lalo o nā kūlana maʻamau, ua ʻōlelo ʻia e kaupalena i kā lākou hoʻohana. Hāʻawi kahi kukui hoʻomehana kukui i kahi koho palekana ma ka hoʻoheheʻe ʻana i ka wax a hoʻokuʻu i ka ʻala me ka ʻole o ka lapalapa ʻana. ʻOiai e hoʻopuka mau ana nā kukui hoʻomehana kukui i nā VOC, ua liʻiliʻi lākou i nā ʻāpana a me ka liʻiliʻi o ke kalapona monoxide i hoʻohālikelike ʻia me nā ihoiho ahi.

No ka hōʻemi hou ʻana i nā hopena ʻino, ʻōlelo ʻia e wehe i ka puka makani me ka hoʻohana ʻana i ke kukui hoʻomehana kukui e hoʻomaikaʻi i ka ea. Ma ka hoʻohana ʻana i ke kukui hoʻomehana kukui, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ke ʻala o kāu mau ihoiho punahele me ka hōʻemi ʻana i nā pilikia olakino pili.

Loaʻa nā kukui hoʻomehana kukui like ʻole ma ka mākeke, hāʻawi kēlā me kēia i nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa a me nā hoʻolālā. Aia kekahi mau koho kaulana:

ʻO Funistree Black Candle Warmer Lamp: ʻO kēia kukui maʻalahi e hōʻike ana i ka wela mālie e hoʻoheheʻe i ka wax a hoʻokuʻu i ka ʻala. Loaʻa iā ia ka ʻāʻī hiki ke hoʻololi ʻia e hoʻokipa i nā ʻano nui like ʻole o nā ipu kukui. Habitu Candle Warmer Lamp: Hana ʻia e kahi hui Kanada, loaʻa kēia kukui me kahi pale kukui ʻeleʻele a keʻokeʻo paha. Loaʻa iā ia kahi ʻāʻī hiki ke hoʻololi ʻia a me kahi manawa programmable no ka pani ʻakomi. Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: Me ka hiʻohiʻona waina a me ke aniani aniani waiu honua, hiki i kēia kukui ke hoʻokomo i nā kukui a hiki i 13 iniha ke kiʻekiʻe. Loaʻa iā ia kahi hana manawa no ka hoʻohana pilikino. ʻIke ʻo Light It Upp i ke kukui hoʻomaʻamaʻa kukui: ʻO kēia kukui keleawe he ʻāpana ʻōlelo maʻamau i hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he kukui accent a me kahi kukui kukui. Hele mai ia ma kahi kumukūʻai kiʻekiʻe akā mahalo nui ʻia no kāna hoʻolālā. Noho Me ka Candella Candle Warmer Lamp: E hōʻike ana i kahi hoʻolālā liʻiliʻi i ka hina hina, aia kēia kukui i ka ʻāʻī hiki ke hoʻololi ʻia, hiki ke hoʻonohonoho ʻia, a hoʻouna ʻia mai kahi ʻoihana liʻiliʻi ma Kanada.

ʻO ka hoʻokomo ʻana i kahi kukui hoʻomehana kukui hiki iā ʻoe ke leʻaleʻa i ka ʻoluʻolu a me ke ʻala o nā kukui ʻoiai e hōʻemi ana i nā pilikia olakino e pili ana i ka puhi ʻana iā lākou. E hana i kahi koho palekana a hoʻonui i kāu ʻike kukui me kahi kukui hoʻomehana kukui.

Nā wehewehena:

Mea ʻāpana ʻāpana: ʻO nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi i hoʻopaneʻe ʻia i ka lewa i hiki ke pōʻino ke hoʻohu ʻia

ʻO ke kalapona monoxide: He kinoea kala ʻole a ʻala ʻole hiki ke lilo i mea ʻawaʻawa ke hanu ʻia i nā ʻano kiʻekiʻe

ʻO nā mea hoʻoheheʻe kūlohelohe (VOCs): ʻO nā mea hoʻoheheʻe maʻalahi i ka lewa ma ka lumi wela, hiki ke hoʻopilikia i ke olakino.

Ka nānā ʻana i nā hoa: He haʻawina i loiloi ʻia a loiloi ʻia e ka poʻe akamai ma ke kahua ma mua o ka paʻi ʻia ʻana

