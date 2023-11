ʻO ke ala hou: Hoʻomohala nā ʻepekema Kina i ka Robotic AI Chemist e unuhi i ka oxygen ma Mars

Ua hana hou ʻo NASA's Perseverance rover i ka mōʻaukala ma o ka lawe ʻana i ka oxygen mai CO2 i ka lewa o Mars, akā ke hana nei nā ʻepekema Kina i kahi ala ʻē aʻe e hoʻoponopono ai i ka pilikia hāʻawi oxygen. I loko o kahi pepa i paʻi ʻia ma Nature Synthesis, ke kūkulu nei nā mea noiʻi mai ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina i kahi ʻōnaehana automated e hoʻohana ana i ka ikehu lā e hana ai i ka oxygen mai ka wai Martian.

ʻOiai he hana maʻamau ka electrolysis ma ka Honua no ka unuhi ʻana i ka oxygen mai ka wai ma o ka holo ʻana i ke au uila ma o ia mea, ua hoʻokau ʻo Mars i nā pilikia kūʻokoʻa ma muli o nā kūlana like ʻole. Ke ʻimi nei nā ʻepekema Kina e hoʻohana i nā catalysts e lanakila ai i kēia pilikia. Eia naʻe, ʻo ka ʻimi ʻana i nā catalysts kūpono ma Mars ʻaʻole ia he hana liʻiliʻi, me ka ʻoi aku o ʻekolu miliona mau koho i loaʻa.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hoʻomohala ka hui noiʻi i kahi ʻōnaehana robotic AI piha piha i hiki ke hana i ke kaʻina holoʻokoʻa me ka ʻole o ke komo ʻana o ke kanaka. Hoʻohana kēia ʻōnaehana i nā laʻana o nā meteorites Martian ma ke ʻano he meaʻai no ka nānā ʻana a me ka synthesis o nā catalysts hiki ke hoʻokō ʻia, optimization, a me ka hoʻāʻo. Ma ka hoʻohana ʻana i nā robotics a me AI, ua wikiwiki ka poʻe noiʻi i ke kaʻina hana, e lawe i nā kānaka i kahi 2,000 mau makahiki e hoʻopau ai me ka hoʻohana ʻana i nā hana hoʻāʻo a me nā hana hewa.

ʻAʻole mea hou ka hoʻohana ʻana i ka kemika robotic no ka ʻimi extraterrestrial. Ua hōʻike ka noiʻi mua i ka kūleʻa o nā robots autonomous i ka hoʻoponopono ʻana i nā wahi kemika paʻakikī. Ma kahi noiʻi kaulana mai 2020, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi robot mobile e ʻimi i nā photocatalysts maikaʻi no ka hana hydrogen mai ka wai.

Ma kēia hōʻoia o ka noiʻi manaʻo, ua hoʻopuka maikaʻi ka ʻōnaehana ʻakomi i kahi catalyst kūikawā i hana ʻia me kekahi mau metala. Ua hōʻike ka catalyst i ka maikaʻi i ka hoʻopili ʻana i ka hopena o ka oxygen evolution a hiki iā ia ke hana ma ke ʻano maʻamau o ka ʻili ma Mars.

ʻO kēia holomua i ka ʻike ʻana i nā mea a me ka synthesis e paʻa i ka mana nui no ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ʻana iā Mars. Manaʻo ka poʻe noiʻi hiki i ka protocol a me ka ʻōnaehana hoʻokumu ke holomua ʻaʻole wale i ka unuhi ʻana o ka oxygen akā ʻo ka synthesis o nā kemika no ka noho ʻana a me ka ʻimi ʻana i nā planeta extraterrestrial.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Pehea i lawe ai ka NASA's Perseverance rover i ka oxygen mai Mars?

A: Ua unuhi ka NASA's Perseverance rover i ka oxygen mai CO2 ma ka lewa o Mars me ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana paʻakikī.

Nīnau: Pehea ka hoʻokokoke ʻana o nā ʻepekema Kina i ka paʻakikī o ka lawe ʻana i ka oxygen ma Mars?

A: Ke hoʻomohala nei nā kānaka ʻepekema Kina i kahi ʻōnaehana automated e hoʻohana i ka ikehu o ka lā e hana ai i ka oxygen mai ka wai Martian, e hoʻohana ana i nā catalysts e lanakila ai i nā pilikia o nā kūlana Martian.

Nīnau: No ke aha he paʻakikī koʻikoʻi ka loaʻa ʻana o ka catalyst kūpono ma Mars?

A: Hāʻawi ʻo Mars ma mua o ʻekolu miliona mau koho catalyst, no laila hiki ʻole i ke kanaka ke ʻimi ma o lākou lima ma muli o ka lohi o ke kamaʻilio ʻana ma waena o Mars a me ka Honua.