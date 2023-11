ʻO ka wā e hiki mai ana o Mars Exploration: Wehe i ka Oxygen mai ka wai

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema ma Kina kahi ʻike hou e hiki ke hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa e hiki mai ana. Ua hoʻomohala kahi hui o nā mea noiʻi mai ke Kulanui o ʻEpekema a me ʻenehana o Kina ma Hefei i kahi loea robotic ikaika AI hiki ke unuhi i ka oxygen mai ka wai ma Mars. Hiki i kēia hoʻokō kupaianaha ke hāʻawi i kumu hoʻomau o ka ea hanu no nā mikiona o ka wā e hiki mai ana i ka honua ʻulaʻula.

Ua ʻike ʻia ʻo Mars, ʻoiai ʻaʻohe nui o ka oxygen i loko o kona lewa, ua loaʻa ka nui o nā kumuwaiwai wai, ʻo ka hapa nui ma ke ʻano o ka hau. Ua ʻimi ka poʻe ʻepekema Kina e ʻimi i kahi ala e hoʻopaʻa ai i kēia wai a hoʻololi iā ia i nā molekele oxygen me ka ʻole o ka pono o nā mea hou mai ka Honua. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻohālike aʻo mīkini, ua ʻike ka robot chemist i kahi catalyst kūpono e hiki ke hoʻoulu i kahi hopena kemika e hoʻohua ai i ka oxygen ma Mars.

No ka hoʻoholo ʻana i ka catalyst, ua kālailai ka robot chemist i nā meteorites mai Mars a me nā kino lani ʻē aʻe me nā haku mele like ʻole me ko ka ʻili Martian. Ma o ka nānā ʻana i ka laser, ua ʻike ʻo ia i kekahi mau mea, me ka hao, nickel, calcium, magnesium, aluminika, a me manganese. Ma muli o kēia mau ʻike, ua hoʻoholo ka algorithm e hiki ke hana ʻia ma luna o 3.7 miliona mau mole e wāwahi i ka wai a hoʻokuʻu i ka oxygen ma Mars. ʻO ka mea mahalo, hiki i ka catalyst koho ke hana i nā mahana ma lalo o -37 degere Celsius, e hoʻohālikelike ana i nā kūlana frigid ma Mars.

ʻO kekahi o nā pōmaikaʻi koʻikoʻi o kēia holomua ʻo kona hilinaʻi ʻana i nā kumuwaiwai Martian. Hoʻokumu ʻia ka catalyst i nā mea i loaʻa i loko o nā meteorites, e hoʻopau ana i ka pono o nā astronauts e lawe i kā lākou oxygen a i ʻole nā ​​​​mea hana e hana ai. Eia kekahi, he mea kupanaha ka pono o ka robotic chemist AI-powered. Ua loaʻa iā ia nā hopena ʻepekema i loko o ʻeono pule wale nō, kahi hana i lawe ʻia e kahi kanaka noiʻi ma kahi o 2,000 mau makahiki.

Hoʻopiha kēia hoʻomohala hou i ka hoʻoikaika mau ʻana o NASA e ʻimi iā Mars. Ua hōʻike ʻo MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) o ke keʻena ʻAmelika i ka hana kūleʻa o ka oxygen mai ka ea carbon dioxide-kaumaha o Mars. ʻO ka hoʻohui ʻana i kēia mau ʻenehana hiki ke hoʻonui i ka hoʻomau o nā misionari e hiki mai ana ma o ka hāʻawi ʻana i nā astronauts me ka hāʻawi mau o ka oxygen.

Ke kau nei ke kanaka i kona mau maka ma Mars a me nā moeʻuhane o ka hoʻokumu ʻana i kahi noho kanaka mau ma laila, hāʻawi nā mea hou e like me ka robotic chemist i ka manaʻolana no ka wā e hiki mai ana i ka ʻimi ākea. Me ka hui pū ʻana o nā ʻepekema honua a me nā keʻena ākea, ʻoi aku ka maikaʻi o nā hiki ke hele i ka ʻike ʻole me kēlā me kēia ʻike ʻike honua.

NPP

He aha ke kumu o ka unuhi ʻana i ka oxygen mai ka wai ma Mars?

He mea koʻikoʻi ka unuhi ʻana o ka oxygen mai ka wai ma Mars no ka mālama ʻana i ke ola kanaka i ka wā e hiki mai ana nā huakaʻi holo i ka honua ʻulaʻula. Hoʻohana ʻia ʻo Oxygen ma ke ʻano he ea hanu no nā astronauts a hiki ke hoʻohana ʻia i wahie rocket.

Pehea e lawe ai ka robotic chemist i ka oxygen mai ka wai o Mars?

Hoʻohana ka robotic chemist i kahi hoʻohālike aʻo mīkini i hoʻoikaika ʻia e AI e ʻike i kahi catalyst hiki ke hoʻoulu i kahi hopena kemika e hana ai i ka oxygen. Ma ka wāwahi ʻana i ka wai i loko o kāna mau molekele hydrogen a me ka oxygen, hiki ke hana ʻia ka ea hanu.

No ke aha he mea nui kēia ʻike no ka ʻimi ʻana iā Mars?

He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka mea e hoʻopau i ka pono o nā astronauts e lawe i kā lākou oxygen a i ʻole nā ​​​​mea hana e hana ai. Ma ka hoʻohana ʻana i nā kumuwaiwai i loaʻa ma Mars, hiki i nā misionari e hiki mai ke lilo i mea hoʻomau ponoʻī a hoʻemi i ka hilinaʻi ma ka Honua.

Pehea e hoʻokō ai kēia hoʻomohala i nā hana a NASA?

Ua hōʻike mua ka hoʻokolohua MOXIE o NASA i ka hiki ke hana i ka oxygen mai ka ea kalapona kalapona o Mars. ʻO ka hoʻohui ʻana i kēia ʻenehana me ka hiki o ka robotic chemist e unuhi i ka oxygen mai ka wai hiki ke hoʻonui i ka hoʻomau o nā mikiona Mars e hiki mai ana.