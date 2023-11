Nā ʻike hou e pili ana i ka hopena o nā ʻanuʻu Dwarf ma ke Ala Milky

ʻO nā ʻike hou e hoʻohālikelike nei i ka manaʻo lōʻihi e pili ana i ka Milky Way he mau satellite kahiko e mau ana no nā piliona makahiki. Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hoʻāʻo e hoʻohana ana i ka ʻikepili mai ka satellite Gaia o ESA e luku ʻia paha ka hapa nui o nā galaxia ma hope koke o ke komo ʻana i ka halo Galactic.

ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ʻia he nui nā mea ʻeleʻele i loko o nā galaxes dwarf e hoʻopuni ana i ka Milky Way, e pale ana iā lākou mai nā kaha kai i hoʻokumu ʻia e ka huki umekaumaha o kā mākou galaxy. Hoʻokumu ʻia kēia manaʻo ma muli o ka ʻike ʻana i nā ʻokoʻa nui o ka wikiwiki ma waena o nā hōkū i loko o kēia mau galaxes dwarf, i pili i ka mana o ka mea ʻeleʻele.

Eia naʻe, ua pena ka ʻikepili hou loa o Gaia i kahi kiʻi ʻokoʻa. Ua wehe nā Astronomers mai ka Paris Observatory—PSL, CNRS, a me ka Leibniz Institute for Astrophysics Potsdam i kahi ʻike hou o ka dynamics galaxy dwarf. Ua hoʻokumu lākou i ka pilina ma waena o ka ikehu orbital a me ke komo ʻana i ka halo, e hiki ai iā lākou ke hoʻoholo i nā makahiki pili o nā galaxies dwarf. ʻO ka mea kupanaha, ʻo nā galaxes dwarf me nā ʻenekini orbital kiʻekiʻe, e hōʻike ana i ka hōʻea hou ʻana mai, ua laha ka hoʻohālikelike ʻia me ka poʻe me ka ikaika haʻahaʻa.

He mea nui ka hopena o kēia ʻike. ʻO ka nui o nā galaxes dwarf e komo ana i ka halo i kēia manawa e hōʻike ana ua puka mai lākou ma waho o ka halo. Ua ʻike ʻia kēia mau galaxes dwarf kokoke i ka nui o ke kinoea kūʻokoʻa, a nalowale lākou i ka wā e hui ai me ke kinoea wela i loko o ka Galactic halo. Hoʻoulu kēia hana ʻino i nā haʻalulu a me ka haunaele e hoʻololi maoli i nā galaxies dwarf.

ʻO ka hoʻololi ʻana mai nā ʻanuʻu waiwai nui a me ka rotation-dominated i nā ʻōnaehana gas-free e alakaʻi i kahi kaulike ʻole ma waena o kā lākou gravity acceleration a me ka wikiwiki o kā lākou mau hōkū. No laila, ua lilo nā galaxes dwarf i ke kaulike, e hoʻokūkū ana i nā manaʻo mua e pili ana i ko lākou kūpaʻa. ʻO ka mea maʻamau, ʻaʻole maopopo ka hana o ka mea ʻeleʻele. Inā ua nui ka mea ʻeleʻele i loko o nā dwarf, inā ua pale ia i ko lākou hoʻololi ʻana i mau galaxia me nā neʻe hōkū ʻole.

Ke hāpai nei kēia mau ʻike i nā nīnau noʻonoʻo no ka noiʻi e hiki mai ana. ʻO ka loaʻa ʻole o ke kaulike he mau luʻi i ka manaʻo ʻana i ka nui dynamical a me nā mea ʻeleʻele o ka Milky Way dwarfs. Eia hou, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ka laha ʻana o nā galaxies out-of-equilibrium dwarf pono e ʻimi i nā kumu hoʻohālike ʻē aʻe a me ka noʻonoʻo ʻana i nā nānā e ʻike i waena o nā wehewehe like ʻole.

NPP:

He aha ka galaxy dwarf?

ʻO ka galaxy dwarf kahi ʻano galaxy liʻiliʻi i loaʻa ka liʻiliʻi o nā hōkū, ke kinoea, a me ka lepo i hoʻohālikelike ʻia me nā galaxies nui e like me ka Milky Way. Loaʻa pinepine ʻia lākou ma kahi kokoke i nā galaxies nui aʻe.

He aha ka mea pouli?

ʻO ka mea pōʻeleʻele kahi ʻano hypothetical o ka mea i pili ʻole me ka mālamalama a i ʻole nā ​​ʻano ʻano o ka radiation electromagnetic. Ua manaʻo ʻia aia ma muli o kona hopena gravity ma luna o nā mea ʻike ʻia. Manaʻo ʻia ʻo ka mea ʻeleʻele ka hapa nui o ka nui o ke ao holoʻokoʻa.

Pehea ka pili ʻana o ka mea ʻeleʻele i nā galaxia dwarf?

ʻO ka mea maʻamau, ua manaʻo ʻia ka mea pōʻeleʻele he kuleana koʻikoʻi i ka hoʻopaʻa ʻana i nā galaxia dwarf, e pale ana iā lākou mai nā kaha kai i hoʻokumu ʻia e nā galaxies nui aʻe. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā galaxies out-of-equilibrium dwarf e hoʻopiʻi i kēia manaʻo a hāpai i nā nīnau e pili ana i ka pilina ma waena o ka mea pōʻeleʻele a me ka dynamics o kēia mau ʻōnaehana.