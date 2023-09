Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka Gene e hoʻoulu ai i ka ulu ʻana o nā lauoho aʻa

Ua ʻike nā mea noiʻi ma Washington State University i kahi gene i kapa ʻia ʻo 'BUZZ' e hana koʻikoʻi i ka ulu ʻana o ka lauoho aʻa i nā mea kanu. ʻO nā lauoho aʻa, e ulu ʻokoʻa ana mai nā ʻano mea kanu ʻē aʻe, he mea nui ia no ka lawe ʻana i ka meaʻai a me ka lawe ʻana i ka wai. Hōʻike pū ka haʻawina e pili ana ka gene i ka ʻimi ʻana a me ka hoʻohana ʻana i nā nitrates, kahi kumu nui o ka nitrogen no ka ulu ʻana o nā mea kanu.

ʻO ka hoʻomohala ʻana o nā lauoho aʻa i ʻelua mau ʻanuʻu: ka hoʻoholo ʻana o ka cell-fate a me ka ulu. Hiki i nā pūnaewele epidermal ke lilo i nā pūnaewele epidermal maʻamau a i ʻole e hoʻokaʻawale ʻia i loko o nā pūpū lauoho aʻa. I ka wā o ka hoʻomohala ʻana, ʻike ʻia kahi puʻupuʻu ma ka cell epidermal parenchymatous maʻamau, a ma hope e hoʻonui ʻia ma o ka ulu ʻana o ka piko. Ke piʻi ka ulu ʻana o ka piko i kahi wikiwiki paʻa, pau ke koena o ka cell epidermal i ka ulu ʻana.

Ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka BUZZ gene e hoʻoponopono i ka wikiwiki o ka ulu ʻana o ke aʻa a me ka hoʻomaka ʻana o ke aʻa ʻaoʻao i pane i ka neʻe ʻana o nā nitrates i ka lepo a puni. Ua ʻike lākou ua hōʻike ʻia ka gene ma nā pae haʻahaʻa a ʻaʻole i kākau ʻia ma mua, e paʻakikī ana ka loaʻa. Eia nō naʻe, ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o ka mālama ʻana o nā mea kanu i ka nitrate uptake a me ka hōʻailona ʻana he mea koʻikoʻi ia no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka hoʻohana ʻana i ka nitrogen i ka mahiʻai a me ka pōʻai nitrogen holoʻokoʻa.

Hoʻohuli ʻia ka gene BUZZ i pane i ka nitrate, urea, a me ka amonia, e ʻae ana i nā aʻa e ʻimi i ka nitrogen i loko o ka lepo. ʻOiai i ka nui ʻana o ka nitrate, ʻo ka nalo ʻana o ke ʻano e alakaʻi ai i kahi phenotype aʻa foraging. Hōʻike kēia pane maʻalahi a hoʻoponopono paʻa i ke koʻikoʻi o ka gene BUZZ i ka hiki o ka mea kanu ke loaʻa a hoʻohana pono i ka nitrate.

ʻO ka ʻike ʻana i ka gene i loko o kahi ʻano mauʻu hoʻohālike e like me Brachypodium distachyon hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no nā huahana mahiʻai e like me ka palaoa, raiki, kulina, a me ka bale. Pono kēia mau mea kanu no ka hana ʻana i ka meaʻai honua, a ʻo ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko lākou hiki ke loaʻa a hoʻohana i ka nitrate hiki ke loaʻa i kahi hopena nui.

Me ka loaʻa ʻana o ka gene BUZZ a me kāna kuleana i ka ulu ʻana o ka lauoho aʻa a me ka lawe ʻana i nā meaʻai, ke ʻimi nei nā ʻepekema i ka hoʻohana ʻana o nā mea kanu i kēia ʻano e hoʻololi i ka nitrate a me ka hoʻomohala ʻana o ka ʻōnaehana kumu. Hāʻawi nā ʻike i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā mīkini i lalo o ka ulu ʻana o nā mea kanu a paʻa i ka hiki ke hoʻomaikaʻi i nā hana mahiʻai a me ka hoʻomau.

