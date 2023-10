ʻO ka hōʻemi ʻana o Mercury: ʻIke Hou i ka hana ʻāina o ka Honua

Ua ʻike lōʻihi ka poʻe ʻepekema ʻepekema ʻo Mercury, ka honua kokoke loa i ka Lā, ua emi iho i nā piliona makahiki. ʻO ka noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature Geoscience e hāʻawi i ka ʻike hou i ka hoʻomau ʻana a me ka hana geological o ka honua.

Ua ʻoluʻolu iki ka loko o Mercury, e ʻoki ana i ka nui. ʻO ka hopena, hoʻomohala ka ili o ka honua i nā “thrust faults,” kahi e hoʻokuʻu ʻia ai kekahi wahi o ka ʻāina ma luna o ka ʻāina pili, e like me nā wrinkles e hana ʻia ana ma ka ʻāpala kahiko. Hōʻike ʻia kēia emi ʻana o nā ʻili liʻiliʻi ma ka ʻili o Mercury.

Hiki ke hoʻoholo ʻia ka makahiki o ka ʻili o Mercury ma ka helu ʻana i ka nui o nā lua pele. ʻO nā scarps, he mea kahiko loa, e hōʻike ana ua noho lākou ma kahi o 3 biliona makahiki. Eia nō naʻe, ua waiho ʻia ka nīnau inā paha e mau ana kēia mau scarps i kēia lā a i ʻole ua pau ka neʻe ʻana i ka wā ma mua.

Ua hōʻike ʻia ka haʻawina he nui nā scarps i hoʻomau i ka neʻe ʻana i nā manawa geologically i kēia manawa, ʻoiai ua hoʻomaka ʻia lākou he mau piliona makahiki i hala. Ua ʻike ʻia kēia ʻike i ka wā a Ph.D. Ua ʻike ka haumāna i nā haʻihaʻi liʻiliʻi i kapa ʻia ʻo "grabens" piggybacking ma nā ʻili o luna o kekahi mau scarps. Hōʻike kēia mau grabens ua piʻo ka ʻōpala i ka wā e hoʻokuʻu ʻia ana ma luna o ka ʻāina pili, e pohā ai ka ʻili.

He mau hiʻohiʻona liʻiliʻi nā grabens, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o 1km ākea a liʻiliʻi ma lalo o 100 mika hohonu, e hōʻike ana he ʻōpio lākou ma mua o nā hale kahiko a lākou e noho ai. Ma muli o ka helu o ka blurring ma muli o ka hoʻoulu ʻana i ka māla, ʻo ka hapa nui o nā grabens i manaʻo ʻia aia ma lalo o 300 miliona mau makahiki, e hōʻike ana i ka neʻe hou ʻana.

Ua ʻike ʻia ka haʻawina he 48 mau scarps lobate nui me nā grabens i hoʻopaʻa ʻia a he 244 scarps hou me nā grabens paha. E hōʻoia hou ʻia kēia mau ʻike e ka ʻōnaehana kiʻi ma ka misionari BepiColombo, kahi misionari hui ʻEulopa / Iapana i hoʻonohonoho ʻia e orbit Mercury i 2026.

ʻO ka Moon, ka mea i loaʻa i ka ʻoluʻolu a me ka hoʻokaʻawale ʻana, hāʻawi i nā hōʻike hou no ka hana geological hou. Hōʻike ka ʻike ʻana i nā ōlaʻi mahina i hoʻopaʻa ʻia e nā seismometer i waiho ʻia ma ka ʻili o ka mahina e nā mikionale Apollo e hui pū ʻia nā ōlaʻi ma kahi kokoke i nā scarps lobate. Hōʻike nā kiʻi kikoʻī o ka ili o ka mahina mai ka ʻōpuni ʻana i nā ala i hana ʻia e nā pōhaku e lele ana i lalo i nā maka ʻulaʻula, e hōʻike ana i nā ōlaʻi hou.

ʻOiai ʻaʻole e hāʻawi ka mikiona BepiColombo i ka ʻikepili seismic, hiki i kāna mau kiʻi kikoʻī ke hōʻike i nā ala pōhaku e lilo i mea hōʻike hou no nā ōlaʻi hou ma Mercury. Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ka hana hoʻokele honua a me ka emi ʻana o Mercury, e hāʻawi ana i nā ʻepekema me ka ʻike maikaʻi aʻe o ka ulu ʻana o ka honua i nā piliona makahiki.

Sources:

– Nature Geoscience (journal)

- Ke kamaʻilio ʻana (ʻatikala)