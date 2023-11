ʻO ka paʻakai: no ka hoʻohā a ʻaʻole paha i ka hoʻonā? He Nānā Hou i ke Kuke Steak

ʻAʻole like me ka manaʻo nui, ʻōlelo ʻia kahi physicist huli i ka mea kākau meaʻai, ʻo George Vekinis, ʻaʻole pono e kau ʻia ka paʻakai ma luna o kahi steak ma mua o ka ʻai ʻana. Ua ʻōlelo ʻo ia ʻo ka hiki o ka osmotic o ka paʻakai ke unuhi i ka nui o ka makū mai ka ʻiʻo, ka hopena i kahi ʻano paʻakikī a hiki ʻole ke ʻai ʻia. Aʻo pū ʻo Vekinis i ka kuke ʻana i ka steak pololei mai ka pahu hau, e ʻōlelo ana i kahi hana pre-microwave e wela ai ka ʻiʻo ma mua o ka palai ʻana.

Wahi a Vekinis, ʻo ke ala maikaʻi loa e kuke ai i ka steak ʻo ia ka microwave no hoʻokahi a ʻelua mau minuke, ma muli o ka mānoanoa, a laila e hoʻomoʻa koke iā ia me ka wela nui. ʻO ka pahuhopu ka loaʻa ʻana o kahi hopena liʻiliʻi ma ka ʻili i ka wā e hōʻoiaʻiʻo ana e piʻi ka mahana o loko ma kahi o 55-60 degere Celsius. Mālama kēia ʻano i ka steak e mālama i kona ʻono a me kona ʻono.

Manaʻo ʻo Vekinis ʻo ka medium-rare ka pae maikaʻi loa o ka mākaukau no kahi steak. ʻO kēia ka hopena i kahi kikowaena ʻulaʻula iki me kahi waho i puhi ʻia a moa. ʻOiai ʻo ia e ʻae nei i ka hoʻohui ʻana i kahi ʻaila liʻiliʻi i ka pā, ʻoiai me nā kīʻaha lāʻau ʻole, he makemake pilikino ia, ʻaʻole ʻo ia e kākoʻo i ka hoʻohana ʻana i ka paʻakai i mea ʻala.

Hoʻopiʻi kēia mau manaʻo kuʻuna ʻole i nā ʻōlelo aʻoaʻo a nā chef kaulana, e like me Gordon Ramsay lāua ʻo Jamie Oliver, nāna e hoʻolaha i nā steak me ka paʻakai ma mua o ka kuke ʻana. Hāʻawi ka manaʻo o Vekinis i kahi manaʻo hou i ka ʻepekema o ka kuke steak, a ua kikoʻī ʻia kona ʻike ma kāna puke hou, Physics in the Kitchen, kahi e ʻimi ai i nā loina ʻepekema ma hope o nā ʻano meaʻai like ʻole.

