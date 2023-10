Ka hana lua pele ma ka moku Kamchatka o Rūsia

I ka waena o ʻOkakopa 2023, ua ʻike ʻia nā lua pele e pili ana ma ka moku ʻo Kamchatka Peninsula o Rūsia ma kahi kiʻi i hopu ʻia e ka Operational Land Imager (OLI) ma Landsat 8. Hōʻike ke kiʻi i ka stratovolcano Klyuchevskoy, ʻo ia ka lua pele ikaika loa ma Eurasia, e hoʻopuka ana i kahi lua pele liʻiliʻi. ke kinoea, ka mahu, a me ka lehu i ka hikina akau. ʻO ke ʻano conical maʻemaʻe o ka mauna a me kona piʻi ʻana o ka ʻula i hoʻopololei i ka hau a puni, e hana ana i kahi ʻano ʻekolu-dimensionality.

Ma mua o Iune 2023, ua hōʻike ʻo Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) i ka hoʻomaka ʻana o nā pele Strombolian ma Klyuchevskoy. I Iulai, ua ʻike ʻia he pele hou ma kona ʻaoʻao hema hikina. Ua hoʻomau ka lua pele i ka ʻike ʻana i nā pele pahū, kahi i hoʻouna ʻia ai ka nui o ka lehu i hoʻouna ʻia i ka lewa. Ua hoʻokiʻekiʻe ʻia ke code waihoʻoluʻu i ka ʻalani i kekahi manawa ma muli o ka hoʻokuʻu ʻana o ka lehu a me ke kinoea. Ke alakaʻi nei i ke kiʻi kiʻi, ua hoʻoikaika ʻia ka hana ma Klyuchevskoy, me ka hoʻonui ʻana i nā kahe pele a me nā mea incandescent e pana ana i 300 mau mika ma luna o ka lua pele.

ʻO kekahi lua pele, ʻo Bezymianny, i hoʻopuka pū i ka lua pele i kēia manawa. Eia naʻe, ʻoi aku ka paʻakikī o ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kiʻi ma muli o kahi waihona ao. Ma ʻOkakopa 16, ua ʻike ʻo KVERT i ka piʻi ʻana o ka hana ma Bezymianny, e komo pū ana me nā ʻōpala a me ka lehu i puhi ʻia ma kahi o 70 mau kilomita ma ka hikina hikina o ka lua pele.

Ua kaulana ʻo Kamchatka Peninsula no kāna hana lua pele, ʻo ia ka home o nā lua pele he 300. ʻO ka laulā Klyuchevskaya, i hōʻike ʻia ma ke kiʻi, he mea maʻalahi loa ia i ka pāʻani geological. Ua kiʻi pū kekahi kiʻi astronaut mai ka International Space Station i nā hōʻailona o nā lua pele hou mai nā lua pele ʻo Klyuchevskoy a me Bezymianny.

Source: NASA Earth Observatory kiʻi na Wanmei Liang, me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili Landsat mai ka US Geological Survey. Moʻolelo na Lindsey Doermann.