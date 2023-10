Ua kiʻi ʻo James Webb Space Telescope o NASA i nā kiʻi o Jet Stream ma Jupiter

I Iulai 2022, ua hoʻohana ʻo James Webb Space Telescope (JWST) o NASA i kāna NIRCam (Near-Infrared Camera) e hopu i nā kiʻi infrared kupaianaha o Jupiter, ka honua nui loa i ka ʻōnaehana solar. I loko o kēia mau kiʻi, ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike kamahaʻo - he kahawai mokulele ma nā latitu ʻākau ma luna pono o ka equator ʻo Jupiter a ma luna o kona mau ao. Ke holo nei kēia kahawai mokulele ma luna o 4,800 mau mile (3,000 mile) a hiki i ka wikiwiki o 515 mau kilomita i kēlā me kēia hola (320 mau mile i kēlā me kēia hola), ʻoi aku ia ma mua o ʻelua manawa ʻoi aku ka wikiwiki e like me ka makani ʻino ma ka Honua.

ʻO kēia ʻike i manaʻo ʻole ʻia ua kāhāhā nā mea noiʻi i komo i ka noiʻi. Ua hōʻike ʻo Kauka Ricardo Hueso, ka mea kākau alakaʻi a me ke kumu aʻoaʻo ma ke Kulanui o ka ʻāina Basque ma Sepania, i kona kāhāhā, me ka ʻōlelo ʻana ua ʻike ʻia ke aniani polū mua i ka lewa o Jupiter i kēia manawa he mau hiʻohiʻona akaka e hiki ke nānā ʻia me ka wikiwiki o ka pōʻai o ka honua.

ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe o ke kahawai jet i pili i ka hopena Coriolis, ka mea e wili wikiwiki ai nā kino honua i ko lākou mau equators. ʻOiai ka ʻimi ʻana o ka Honua ma kahi o 1,600 kilomita i kēlā me kēia hola (1,000 mau mile i kēlā me kēia hola) ma kona equator, ʻike ka equator ʻo Jupiter i ka wikiwiki ma kahi o 43,000 kilomita i kēlā me kēia hola (28,273 mau mile i kēlā me kēia hola). Hāʻawi kēia mau wikiwiki loa i ka manawa o ka huli ʻana o Jupiter he 9 mau hola a me 50 mau minuke ma ka equator a hopena i nā ʻino makani ikaika i loko o kāna mau ao nui.

Ua hilinaʻi ka hui noiʻi i ka ʻikepili mai JWST e nānā i nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe o Jupiter, ʻoiai ʻo NASA Hubble Space Telescope i hāʻawi i nā ʻike o nā kiʻekiʻe haʻahaʻa. Ma ke kālailai ʻana i ka wikiwiki o ka makani ma nā kiʻekiʻe like ʻole, i ʻike ʻia ʻo nā shears wind, ua hoʻoholo ka poʻe noiʻi i ka emi ʻana o ka wikiwiki o ke kahawai jet i ka emi ʻana o ke kiʻekiʻe i loko o ka lewa o Jupiter. He mau mile ma lalo o ke kahawai mokulele, ua ana ʻia ka wikiwiki o ka makani ma 362 kilomita i kēlā me kēia hola (225 mau mile i kēlā me kēia hola) a me 402 mau mile i kēlā me kēia hola (250 mau mile i kēlā me kēia hola).

Hōʻike ka stratosphere equatorial o Jupiter i kahi hiʻohiʻona paʻakikī o ka makani a me nā mahana. Ua ʻōlelo ʻo Kauka Leigh Fletcher, ka mea kākau o ka noiʻi a me ke Kumu o ka ʻEpekema Planetary ma ke Kulanui o Leicester, e pili ana ke kahawai mokulele hou i ʻike ʻia i kēia ʻano oscillating. E kōkua ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana i ka hoʻāʻo ʻana i kēia kumumanaʻo a hoʻomālamalama i ka loli o ke kahawai jet i nā makahiki e hiki mai ana.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i ʻike ʻia nā kahawai jet ma Jupiter. I ka makahiki mua o 2010, ua ʻike ka mokulele mokulele Cassini o NASA i ka hana like ma luna pono o ka equator o ka pilikua kinoea, me ka wikiwiki o 523 mau kilomita i kēlā me kēia hola (325 mau mile i kēlā me kēia hola).

Ma ka ʻaoʻao o ke kahawai mokulele, ua hōʻike pū ʻia nā kiʻi i hopu ʻia e JWST i nā apo nāwaliwali o Jupiter, kona ʻākau a me ka hema aurorae, a me ʻelua o kāna mau mahina liʻiliʻi, ʻo Amalthea a me Adrastea. Ua ʻike mua ʻia nā apo o Jupiter e ka mokulele Voyager 1 o NASA i ka makahiki 1979, a ua manaʻo ʻia ua hana ʻia lākou mai nā hopena meteoroid ma kekahi o nā mahina o Jupiter. E like me ka Honua, hoʻohua ka mākia nui o Jupiter i kāna aurorae, he 20,000 mau manawa ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kahua magnetic o ka Honua. Ua ʻike ʻia nā mahina ʻo Amalthea a me Adrastea i ka makahiki 1892 a me 1979, a ʻo ka pōʻai i loko o ka orbit o Io, kekahi o nā mahina Galilaia o Jupiter.

E hoʻomau ka James Webb Space Telescope e wehe i ka ʻike hou e pili ana i nā hiʻohiʻona hoihoi o Jupiter i nā makahiki e hiki mai ana. Manaʻo nui ka poʻe ʻepekema i nā ʻike e hiki mai ana e kōkua i ko mākou ʻike no kēia pilikua kinoea.

Sources:

- Haʻawina i paʻi ʻia ma Nature Astronomy

– Ke Kulanui o ka ʻāina Basque

- Kulanui o Leicester