Hōʻike ʻo ISRO i ka hopohopo no ka hoʻoweliweli iā Vikram Lander a me Pragyan Rover ma ka mahina

Ua hāpai ʻo ISRO (Indian Space Research Organization) i nā hopohopo e pili ana i ka hoʻoweliweli e kū nei i ka Vikram lander a me Pragyan rover ma ka mahina. Wahi a kekahi luna koʻikoʻi ma ISRO nāna i noi i ka inoa ʻole, ua paʻi mau ʻia ka ʻili o ka mahina e nā micrometeoroids, e hoʻopilikia ana i ka mokulele.

ʻO Chandrayaan 3, ka misionari kahi i hoʻokau ʻia ai ka Vikram lander a me Pragyan rover, ua hoʻopau maikaʻi i kāna misionari 14 mau lā ma ka mahina. Eia nō naʻe, ʻoiai aia ka mokulele i kahi ʻano moe i kēia manawa, hiki ke hoʻopilikia ʻia e kēia mau micrometeoroids.

ʻOiai ʻaʻohe kikoʻī kikoʻī e pili ana i ka pōʻino a i ʻole ka hana hewa e hiki mai ana, e hōʻike ana ka manawa i ka nui maoli o ka pilikia e kū nei i ka rover a me ka lander. ʻAʻole maopopo inā e haki a loaʻa paha nā pilikia ʻē aʻe ma muli o kēia mau hopena micrometeoroid.

ʻO ka Vikram lander a me Pragyan rover i hana koʻikoʻi i nā hana ʻimi ʻimi lunar o India. Ua hoʻolālā ʻia ka Vikram lander e hāʻawi i ka Pragyan rover i ka ʻili o ka mahina a hana i nā hoʻokolohua like ʻole a me nā ʻike.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻoweliweli mai nā micrometeoroids, pono no ka ISRO e nānā pono i ke kūlana a hoʻomohala i nā hoʻolālā e hoʻēmi i nā pōʻino. Hiki i kēia mau hoʻolālā ke komo i ka hoʻoponopono ʻana i ke ʻano moe o ka mokulele a me ka hoʻokō ʻana i nā hana pale e pale aku i ka Vikram lander a me Pragyan rover mai nā hopena o nā micrometeoroids.

ʻO kēia hopohopo i hāpai ʻia e ISRO e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka noʻonoʻo ʻana i nā pilikia āpau a me nā pilikia e kū mai ana i ka wā o nā misionari ʻimi lunar. Ma ka ʻike ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, hiki i nā keʻena kikowaena ke hōʻoia i ka kūleʻa a me ka lōʻihi o kā lākou mokulele mokulele ma ka mahina.

