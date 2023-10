Manaʻo ʻia kahi haʻawina hou e ʻoi aku ke kūpaʻa o ka papa hau ʻo Greenland ma mua o ka manaʻo mua

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Nature e ʻoi aku ka ikaika o ka hau hau Greenland i ka emi ʻana o ka hoʻihoʻi ʻole ʻana ma mua o ka mea i manaʻo ʻia ma mua. Hōʻike ka noiʻi ʻoiai inā piʻi ka mahana o ka honua ma luna o ka paepae 2-degere Celsius, ka mea i ʻike ʻia ma muli o ka hoʻololi ʻana o ke aniau i alakaʻi ʻia e ke kanaka, hiki i ka hau hau ke pale i ka hāʻule piha inā e emi koke ka mahana ma hope.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Nils Bochow, kahi mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Arctic o Norewai, ua hoʻoikaika ʻo ia ʻoiai ua hōʻike ka hau hau i ke kūpaʻa ʻole i manaʻo ʻia, aia nā palena i kona hiki ke pale i ka hoʻomehana. Inā ʻoi aku ka nui o ka mahana ma mua o ka paepae 2-degere ma hope o 2100 a i ʻole e noho iki ma luna o ia no nā manawa lōʻihi, ʻaneʻane hiki ʻole ke pale ʻia ka hiki ʻole ke hoʻihoʻi ʻole ʻia o ka hau i loko o kekahi mau kaukani makahiki. Eia nō naʻe, aia kekahi puka aniani e hoʻēmi i ka pōʻino, inā e hoʻemi ʻia nā mahana i loko o kahi manawa.

Ua hāʻawi mua ka hau hau ʻo Greenland ma kahi o 20% o ka piʻi ʻana o ka pae kai honua mai ka makahiki 2002, kahi ʻāpana i manaʻo ʻia e piʻi aʻe i ka manawa. I nā makahiki i hala iho nei, ua ʻike ʻia ka pane wikiwiki ʻana i ka hoʻomehana ʻana ma mua o ka wānana ʻana o nā ʻano hoʻohālike. E hoʻoheheʻe mau ka hau hau a hāʻawi i ka wai i ke kai, ʻaʻole ia e hoʻokiʻekiʻe wale i ka ʻilikai akā pili pū kekahi i nā au kai nui.

ʻAʻole e like me ka lewa, kahi e hoʻomaloʻo wikiwiki inā e pau ka hoʻokuʻu ʻana o ke kalapona, ʻo ka hoʻoheheʻe ʻana o ka ʻili hau Greenland he hopena lōʻihi. ʻO kēlā me kēia makahiki o ka hoʻomehana ʻana i nā laka i ka hehee e hiki mai ana. ʻO nā manaʻo manaʻo manaʻo maikaʻi, kahi e hoʻololi ai i ka hau hau e hoʻolalelale i kona wāwahi, kahi hopohopo nui. I ka heheʻe ʻana o ka ʻili hau, ʻoi aku ka pōkole a ʻike ʻia i ka ea mehana, e hoʻonui ana i ke kaʻina hoʻoheheʻe.

Ua hoʻohana ka haʻawina i nā hiʻohiʻona like ʻole a me nā hiʻohiʻona e hoʻoholo ai i ka pane ʻana o ka hau hau i nā piʻi ʻana o ka mahana a hiki i 2100. Ua hōʻike ʻia nā hopena inā e hoʻemi ʻia nā mahana ma kahi o 1.5 degere Celsius ma mua o nā pae mua o ka ʻoihana i loko o kekahi mau kenekulia a ʻoi aku ka wikiwiki, ʻo ka pepa hau. hiki ke pale i ka hiki ʻana i nā paepae manaʻo koʻikoʻi koʻikoʻi.

ʻO ka hiki ke loaʻa kahi hiʻohiʻona "overshoot", kahi i ʻoi aku ka mahana ma mua o nā pahuhopu honua a laila hāʻule, hiki ke loaʻa inā hoʻomohala ʻia nā ʻenehana lawe kalapona kūpono. Eia naʻe, ʻaʻole maopopo ka hiki o ka hoʻokō ākea.

Hāpai kēia haʻawina i nā nīnau koʻikoʻi e pili ana i ka wā e hiki mai ana o ka hau hau Greenland a hōʻike i ka pono o ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. Pono e noiʻi hou ʻia ke ʻano wela o ka paepae pololei a me nā kaʻina hana i loko e hoʻohuli ai i ka naʻau o ka lau hau. ʻO ka hope loa, ʻo nā hana i hana ʻia e nā kānaka e hoʻoholo i ka wā e hiki mai ana o ke aniau, a no laila, ka hopena o ka hau.

Sources:

- Nature, "Resilience of the Greenland ice sheet in our warming world" (ʻAʻohe URL)

- NPR, "Aia kahi puka aniani e hoʻopakele ai i ka hau hau o Greenland" (https://www.npr.org/2023)