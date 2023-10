Hana pū ʻo NASA me ESA e hoʻomohala i kahi kāmela kiʻekiʻe no Artemis Mission

ʻO nā hoʻolālā a NASA no ka hoʻi lanakila ʻana i ka mahina ke loaʻa nei ka manawa, me kahi kāmela hou i hoʻolālā ʻia no nā astronauts e kiʻi i nā kiʻi kupanaha ma ka lewa. Ke kūkulu ʻia nei ka Handheld Universal Lunar Camera (HULC) me ka hui pū ʻana me ka European Space Agency (ESA) no ka mikiona Artemis III e hiki mai ana, i hoʻonohonoho ʻia no Dekemaba 2025.

No ka hōʻoia ʻana i ka hana maikaʻi loa, e kūkulu ʻia ka pahupaʻikiʻi ma o ka hoʻohana hou ʻana i nā kino pahupaʻi lima ʻoihana. E hōʻike ana ia i nā lens hou loa a me ka ʻike kukui kupaianaha, e hiki ai i nā astronauts ke kiʻi i nā kiʻi ma nā kūlana māmā a haʻahaʻa. Ma ka hoʻohana ʻana i kahi hoʻolālā aniani ʻole, hoʻohana ke kāmela i nā hiʻohiʻona haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa a me ke ʻano ikaika i loaʻa i nā kāmela aniani ʻole maikaʻi loa i loaʻa ma ka mākeke.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻāʻo hou i ka mana nui o ke kāmela, e hoʻohālike ana i nā kūlana kukui o ka mahina ma nā ʻano like ʻole e like me nā ana ʻeleʻele hohonu a me nā pāpū lepo. Ua hāʻawi kēia mau loiloi i nā mea noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻonui ʻana i kāna hana.

Ua hana ʻo NASA i kekahi mau hoʻololi e hoʻololi i ke kāmela mea kūʻai aku i ke kaiapuni ākea. Ua hoʻohui ʻia kahi pākeʻe pale wela no ka mālama ʻana i ka pahupaʻikiʻi mai ke anuanu loa o ka lewa, hiki ke hāʻule i nā mahana haʻahaʻa e like me -328°F / -200°C. E pale pū kēia pale i ke kāmela mai ka lepo o ka mahina, i ʻike ʻia no kona ʻano abrasive a hiki ke hōʻino i nā mea hana. Eia kekahi, i hāʻawi ʻia i nā luʻina e ka hana ʻana i nā pihi kāmela me nā mīkina lima nui, ua hoʻolālā hou ʻo NASA i ka interface, me ka hoʻopili ʻana i nā pihi nui a me ka kaupalena ʻana i ka helu o nā koho no ka maʻalahi o ka hoʻohana.

ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kaulana loa o ka pahupaʻikiʻi kona hiki ke wikiō holomua. E hoʻopaʻa nā Astronauts i kā lākou mau hana ʻimi me ka ESA Electronic Field Book, e ʻae ana i nā kumu aʻo geology e hahai a kākoʻo i ka poʻe holo i ka manawa maoli. Hoʻonui kēia mea hana i ka hana ʻepekema a me nā palapala i ka wā o nā huakaʻi honua.

I ka hoʻohālikelike ʻana i nā mikiona Apollo ma mua, ka mea i hoʻohana i nā kiʻi kamepiula ʻo Hasselblad me nā mana liʻiliʻi, manaʻo ka mikiona Artemis e hoʻonui nui i ka nui o nā ʻike i hopu ʻia. No ka ʻike ʻana i nā lens kūpono loa no ka misionari, ua ʻimi ikaika ka hui i nā koho, me nā lens macro a me ka ʻāina.

ʻO ka hoʻomohala ʻana o ka Handheld Universal Lunar Camera e hōʻike ana i kahi holomua hoihoi i ka mākaʻikaʻi lewa, e hoʻohiki ana e hāʻawi i nā ʻike ʻike ʻole i ka ʻili o ka mahina. ʻO ka hui pū ʻana ma waena o NASA a me ka ESA e hōʻike ana i ka hoʻoikaika honua e pana i nā palena o ka ʻike kanaka a hoʻonui i ko mākou ʻike i ke ao holoʻokoʻa.

NPP

1. He aha ka Paʻa Paʻa Universal Lunar Camera (HULC)?

ʻO ka Handheld Universal Lunar Camera (HULC) kahi kāmela i hoʻomohala ʻia e NASA a me ka European Space Agency (ESA) no nā astronauts e kiʻi i nā kiʻi i ka wā o nā mikiona lewa, ʻo ia hoʻi ka mikiona Artemis III i hoʻolālā ʻia no Dekemaba 2025.

2. Pehea ka ʻokoʻa o ka HULC me nā kiʻi paʻi kiʻi mahina mua?

ʻAʻole like me nā kiʻi paʻi kiʻi mahina ma mua, ua ʻākoakoa ʻia ka HULC mai nā kino kiʻi kiʻi ʻoihana ma waho o ka papa a hoʻokomo i nā lens hou. Hoʻolālā ʻia ʻo ia e aniani ʻole, e hiki ai iā ia ke ʻoi aku ka maikaʻi ma nā kūlana kukui pololei a haʻahaʻa. Hoʻohui hou, aia ka HULC i nā hoʻololi e hoʻokō i nā kaohi o ka lewa, e like me ka pale ʻana i ka wela a me kahi mea hoʻohana-friendly interface no nā astronauts e komo ana i nā mīkina lima.

3. He aha nā hoʻololi i hana ʻia i ka HULC?

Ua hoʻohui ʻo NASA i kahi pale pale wela e pale i ke kāmela mai ke anuanu nui ma ka lewa a me ka lepo o ka mahina, hiki ke hōʻino. Ua hoʻolālā hou ʻia ka interface me nā pihi nui a me nā koho liʻiliʻi e hoʻomaʻamaʻa i ka hana me nā mīkina lima nui.

4. He aha nā mana wikiō o ka HULC?

Hōʻike ka HULC i nā mana wikiō holomua e hiki ai i nā astronauts ke kākau i kā lākou mau hana ʻimi i ka manawa maoli. Hoʻouna ʻia kēia kiʻi wikiō i nā kumu aʻo geology hiki ke hāʻawi i ke kākoʻo ola a me ka nānā ʻana mai ka lumi ʻepekema.

5. Pehea ka HULC e kōkua ai i ka ʻimi ʻana i ka lewa?

Hōʻike ka hoʻomohala ʻana o ka HULC i kahi holomua nui i ka mākaʻikaʻi lewa ma o ka ʻae ʻana i nā astronauts e hopu i nā kiʻi kiʻekiʻe a me nā wikiō o ka ili o ka mahina. Hāʻawi kēia ʻikepili i nā ʻike waiwai a kōkua i ko mākou ʻike ʻana i ke kaiapuni mahina.