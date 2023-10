Hoʻomohala ka poʻe noiʻi i ke ala uila e hoʻololi i ka holo ʻana o ka uila ma nā mea quantum

Ua hana kahi hui o nā mea noiʻi mai Penn State i kahi holomua nui i nā mea quantum ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi ala uila hou e hoʻololi i ke ala o ke kahe electron. ʻO kā lākou hana, i hōʻike ʻia i nā mea e hōʻike ana i ka hopena quantum anomalous Hall (QAH), hiki ke loaʻa i nā hopena no ka hoʻomohala ʻana i nā mea uila uila a me nā kamepiula quantum.

ʻOi aku ka maikaʻi o ka hopena QAH no ka mea hiki iā ia ke kahe electron ma nā ʻaoʻao o nā mea me ka nele o ka ikehu. ʻO kēia kahe dissipationless, ʻike ʻia hoʻi ʻo chiral edge current, e hoʻopau i ka backscattering a hoʻokiʻekiʻe i ka quantized Hall resistance a zero longitudinal resistance.

Ma kēia noiʻi ʻana, ua hoʻolālā nā mea noiʻi i kahi insulator QAH me nā waiwai kikoʻī e hoʻomaikaʻi i ka kahe electron. Ua hoʻohana lākou i ka pulse 5-millisecond i kēia manawa i ka insulator, e hoʻololi i ka magnetism kūloko o ka mea a ma hope o ka hoʻololi ʻana i ke ala o ke kahe electron. He mea koʻikoʻi kēia hiki ke hoʻololi i ke ala no ka hoʻonui ʻana i ka lawe ʻana i ka ʻike, mālama, a me ka hoʻihoʻi ʻana i nā ʻenehana quantum.

ʻO ke ʻano o ka hoʻololi ʻana i ke ala o ka holo ʻana o ka electron i hilinaʻi ʻia i nā magnet o waho, akā ʻaʻole kūpono kēia ala no nā mea uila liʻiliʻi e like me nā smartphones. Ua ʻike nā mea noiʻi i kahi ala uila maʻalahi ʻaʻole pono i nā magnet nui. Ma ka hoʻonui ʻana i ka nui o ka mea i hoʻohana ʻia a me ka hōʻemi ʻana i nā hāmeʻa insulator QAH, ua loaʻa iā lākou ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o kēia manawa, me ka hoʻololi pono ʻana i ka kuhikuhi magnetization a me ke kuhikuhi o ka lawe electron.

Hoʻohālikelike nā mea noiʻi i kēia hoʻololi mai ka magnetic a hiki i ka mana uila i nā mea quantum i ka hoʻololi ʻana i ka mālama hoʻomanaʻo maʻamau mai nā ʻano hana magnetic-based i nā ʻano uila hou. Hāʻawi pū lākou i ka wehewehe ʻana o kā lākou ʻano hana a me nā hōʻike kūpono e kākoʻo i kā lākou ʻike.

Ke hana nei ka hui i nā ala e hoʻomaha ai i nā electrons i ko lākou holomua ʻana i mea e hoʻohuli pono ai i ka ʻōnaehana. Ke noiʻi nei lākou i nā ala e hōʻike ai i ka hopena QAH ma nā wela kiʻekiʻe.

Mālama kēia noiʻi i ka ʻōlelo hoʻohiki no ka hoʻomohala ʻana i nā mea uila hou aʻe a me ka hoʻokō ʻana i ka hiki o ka computing quantum.

