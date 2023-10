ʻIke a hoʻokaʻawale ʻo AI hou i nā Supernova me ka Automation

Ua ʻike maikaʻi, ʻike, a hoʻokaʻawale ʻia kahi mea hana hou, ʻike pono ʻia (AI) i kapa ʻia ʻo Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Hoʻomohala ʻia e kahi hui honua i alakaʻi ʻia e ke Kulanui o Northwestern, hiki i ka BTSbot ke wikiwiki wikiwiki i ke kaʻina hana loiloi a me ka hoʻokaʻawale ʻana o nā supernovas ma o ka hoʻopau ʻana i ka hewa kanaka.

ʻO ka hana o kēia manawa e pili ana i nā kānaka e hana pū ana me nā ʻōnaehana robotic e ʻike a nānā i nā supernovas. Ua manaʻo ka hui BTSbot ua hoʻohana nā kānaka ma kahi o 2,200 mau hola i ka nānā ʻana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā moho supernova i nā makahiki ʻeono i hala. Ma ka hoʻokaʻawale ʻana i ke kaʻina hana, hoʻokuʻu ʻo BTSbot i ka manawa kūpono no ka poʻe noiʻi e kālele i nā hana ʻē aʻe a hoʻolōʻihi i ka wikiwiki o ka ʻike.

Ua nānā, ʻike, a kamaʻilio pū nā robots a me AI algorithms o ka ʻōnaehana BTSbot me kahi telescope ʻē aʻe e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o kahi supernova, e hōʻailona ana i kahi mea nui. ʻO ka hana aʻe e hoʻomaʻemaʻe i nā hiʻohiʻona, e ʻae i nā robots e hoʻokaʻawale i nā ʻano subtypes o nā pahū stellar. ʻO ka wehe ʻana i ke kanaka mai ka loop e hāʻawi i ka manawa hou no ka hui noiʻi e kālailai i kā lākou nānā ʻana a hoʻomohala i nā kuhiakau hou.

No ka hoʻomohala ʻana i ka mea hana AI, ua hoʻomaʻamaʻa ka hui i kahi algorithm aʻo mīkini me ka hoʻohana ʻana ma luna o 1.4 miliona mau kiʻi mōʻaukala mai kahi kokoke i 16,000 kumu, me nā supernovas i hoʻopaʻa ʻia a me nā hanana astronomical ʻē aʻe. A laila ua hoʻāʻo ʻia ka BTSbot me kahi moho supernova i ʻike hou ʻia, i ʻike maikaʻi ʻia a hōʻoia ʻia. I ka manawa i hoʻoholo ʻia ai ka moho e lilo i Type Ia supernova, ua kaʻana like ka ʻōnaehana maʻemaʻe i ka ʻike me ke kaiāulu astronomical.

ʻO kēia holomua i ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka ʻike a me ka hoʻokaʻawale ʻana o nā supernovas hiki ke hoʻololi i ke kahua o ka astronomy ma ka wikiwiki ʻana i ka wikiwiki o ka ʻike a me ka nānā ʻana. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana AI, hiki i nā mea noiʻi ke nānā aku i ka unuhi ʻana i ka ʻikepili a me ka hoʻomohala ʻana i nā manaʻo hou e pili ana i ke kumu o kēia mau pahū cosmic.

Nā Puna: Ke Kulanui o Northwestern

Nā wehewehena:

Supernova: ʻO ka supernova kahi pahū ikaika e hiki mai ana ma ka hopena o ke ola pōʻaiapuni o kahi hōkū nui, e hopena i ka hoʻokuʻu ʻana i ka nui o ka ikehu.

Automation: ʻO ka hoʻohana ʻana i nā mīkini a i ʻole nā ​​lako polokalamu e hana i nā hana me ka ʻole o ke komo ʻana o ke kanaka.

Mīkini Aʻo: He ʻāpana o ka naʻauao hana e hiki ai i nā ʻōnaehana ke aʻo mai ka ʻikepili a hoʻomaikaʻi i kā lākou hana me ka ʻole o ka hoʻolālā ʻia ʻana.