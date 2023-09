Ua ʻike ʻo Parker Solar Probe o NASA i ka lepo o ka lewa mai ka hoʻokumu ʻana o Solar System

By

ʻO Parker Solar Probe o NASA, ka misionari mua loa e makaʻala i ka corona o ka Lā, ua loaʻa i kahi ʻike kupaianaha. Ua loaʻa ka ʻimi noiʻi i ka lepo o ka lewa i manaʻo ʻia he koena ia mai ka hoʻokumu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar. Ua ʻike ʻia kēia ʻike kupaianaha i ka wā o ka huakaʻi o ka ʻimi noiʻi ma waena o kekahi o nā hoʻokuʻu coronal nui loa i ʻike ʻia.

ʻO ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka coronal kahi pahu ikaika o ka plasma a me ke kahua magnetic mai ka Lā. Ma muli o kēia hanana pahū, ua hoʻoneʻe ʻia ka lepo ma kahi o ʻeono miliona mile mai ka Lā. Eia nō naʻe, ua hoʻopiha koke ka lepo interplanetary i ko mākou ʻōnaehana solar i ka wahi i haʻalele ʻia.

Ua haʻi aku ʻo NASA i ka nūhou ma ka pūnaewele media, e hōʻike ana i ka hauʻoli e pili ana i kahi mea i hana mua ʻia e ka Parker Solar Probe. ʻO ka hui ʻana o ka ʻimi me ka lepo ākea e hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka pilina ma waena o ka ikehu o ka Lā a me nā ʻāpana lepo kokoke i koe mai nā comets a me nā asteroids.

Hōʻike ka lepo i hoʻopuehu ʻia i kahi ʻālohilohi i ʻike ʻia he "kukui zodiacal," ʻike ʻia ma mua o ka puka ʻana o ka lā a i ʻole ma hope o ka napoʻo ʻana o ka lā. Pono e hoʻoponopono ʻia ka ʻōlinolino o nā kiʻi i hopu ʻia i mea e hōʻike ai i nā ʻano o nā ʻāpana lepo. He mea koʻikoʻi kēia ʻike i ka holomua ʻana i nā wānana o ka lewa a me ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka hopena o ka lepo interplanetary i ka puka ʻana o ka lā.

Ke neʻe nei i mua, manaʻo ʻia ka Parker Solar Probe e hōʻiliʻili i nā ʻikepili hou aʻe i ka hiki ʻana o ka Lā i kona kiʻekiʻe o ka lā, kahi manawa i hōʻailona ʻia e ka hoʻonui ʻana i ka hana o ka lā. E kōkua kēia ʻikepili iā NASA i ka hoʻomaopopo ʻana i nā hopena o ka hana a ka Lā ma ka honua.

Hōʻike ʻia kēia ʻike kupaianaha i ka hana haʻihaʻi honua e ka Parker Solar Probe i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o kā mākou hōkū kokoke loa.

