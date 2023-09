Ua uhaʻi ʻo Astronaut Frank Rubio i ka moʻolelo no ka huakaʻi mamao loa a kahi ʻAmelika

Ua hoʻomaka ʻo Astronaut Frank Rubio, he kamaʻāina o Miami, e hōʻea i kahi koʻikoʻi koʻikoʻi ma o ka lilo ʻana i ʻAmelika ʻAmelika me ka huakaʻi lōʻihi loa ma ka mōʻaukala. Ma hope o kona puka ʻana mai ka papahana astronaut NASA ma 2019, ua hoʻomaka ʻo Rubio i kāna huakaʻi huakaʻi mua ma Sepatemaba 21, 2022. Ma ka Pōʻalima, ua lilo ʻo ia i 371 mau lā ma ka lewa, ma mua o ka moʻolelo mua o 355 mau lā i mālama ʻia e Mark Vande Hei . ʻO ka huakaʻi a Rubio kahi hui o nā luʻi a me nā uku, me nā manawa noʻonoʻo a me nā hoʻokō ʻoihana nui.

I loko o kahi nīnauele mai ka International Space Station, ua hōʻike ʻo Rubio i kona mahalo i ka hōʻike ʻana i kāna keʻena a me kāna hui i kēia misionari nui. Ua hoʻomaopopo ʻo ia i ka paʻakikī o ka huakaʻi, akā ua hōʻike pū ʻo ia i ka hoʻokō a me ka hanohano i loaʻa iā ia. ʻO ka manaʻo mua o Rubio no kahi misionari ʻeono mahina, akā ma muli o ka lele ʻana o ka hau i loko o ka mokulele āna i kau ai, ua hiki ʻole ke hoʻi maʻamau i ka Honua. ʻO ka hopena, ua hoʻouna aku ka ʻoihana mokulele Lūkini i kahi mokulele mokulele ʻole e kiʻi iā Rubio a me nā cosmonaut ʻelua āna e kaʻana nei i ke kahua mokulele.

Ma ka misionari holoʻokoʻa, ua hoʻohana ʻo Rubio i nā ʻano hana like ʻole, me ka noho maikaʻi ʻana, e pili pū me nā mea aloha i ka home, a me ka hilinaʻi ʻana i ke kākoʻo o kāna hui. ʻOiai ʻo nā paʻakikī e kū nei, manaʻoʻiʻo ʻo Rubio i ka wā e hoʻokō ai ʻoe i kahi misionari a hoʻokō i nā makahiki ʻelua o ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, e lawe ka manaʻo o ke kuleana a me ke kuleana.

Ma mua o kona lilo ʻana i mea hoʻokele waʻa, ua lawelawe ʻo Rubio ma ke ʻano he lieutenant colonel ma ka US Army a loaʻa iā ia ka ʻike waiwai ma ke ʻano he koa kaua a me ka hoʻokele. Hoʻohui ʻia, paʻa ʻo ia i kahi kauka kauka o ka lāʻau lapaʻau a ua hōʻoia ʻia ma ke ʻano he kauka ʻohana a he kauka lele.

I ka nānā ʻana i kona hoʻi ʻana i ka Honua, ua ʻōlelo ʻo Rubio he manawa e hoʻoponopono hou ai kona kino i ka ʻumekaumaha. Hiki iā ia ke lawe i kēlā me kēia wahi mai ʻelua a ʻeono mahina e loaʻa hou ai iā ia ka neʻe maʻamau a lawe i ke kaumaha me ka ʻoluʻolu.

ʻO nā manawa i manaʻo nui ʻia ʻo Rubio i kona hoʻi ʻana mai e pili ana i ka hui hou ʻana me kona ʻohana, e ʻoliʻoli ana i ka maluhia o kona kua, a me ka ʻono ʻana i ka salakeke hou. ʻO kāna huakaʻi kupaianaha he mea hoʻoikaika i ka poʻe mākaʻikaʻi i ka wā e hiki mai ana a hōʻike i ka hoʻolaʻa a me nā mōhai i hana ʻia e nā astronauts no ka holomua o ka ʻepekema a me ka ʻimi.

Sources:

– NASA

– NPR